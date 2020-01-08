Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün gündeminde olan Cenk Tosun için aracı oldu. İngiltere’de Everton forması giyen ve çok az süre bulduğu için mutsuz olan millî futbolcunun yeniden yuvaya dönmesi gerektiğini düşünen kaptan Burak Yılmaz, yıldız oyuncuya çağrıda bulundu. Millî takımda uyumlu bir ikili oluşturduğu Cenk Tosun için “Ona sadece ‘Come to Beşiktaş’ diyorum. Allah, Cenk’in gönlüne göre versin” dedi. Takımın şampiyonluk şansını da değerlendiren yıldız golcü, ikinci yarının ilk haftasındaki Sivasspor maçına dikkat çekti. Lider Sivasspor’la ilk maçlarını kendi seyircileri önünde oynayacak olmalarının büyük avantaj olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu “Kazanırsak fark dört puana inecek. Şampiyonluğa inanıyorum ve şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.

Her şey yolunda

Yeniden Beşiktaş forması giydiği için Allah’a şükrettiğini söyleyen Burak Yılmaz “İmza atarken çok dua ettim ‘Bu son imza olsun ve burada bırakayım’ diye. Tek dileğim Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak” sözlerini kullandı. Kendisine teklifler olduğunu da belirten Burak “Ama benim için Beşiktaş başka bir duygu. Hayallerimde sadece Beşiktaş’la kazanacağım şampiyonluk var, transfer aklımda yok” diye konuştu. Fiziksel durumuyla ilgili de bilgi veren yıldız oyuncu, “Takımla ilk antrenmanıma çıktım. Ama tatilde de sürekli çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım olmuştum. Her şey yolunda. İnşallah bundan sonra sakatlık olmadan devam edeceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Douglas hırs küpü

Kara Kartal’ın Brezilyalı oyuncusu Douglas, özel program dahilinde oldukça hırslı olarak çalışmalarını sürdürüyor. İkinci yarının başında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenilen Douglas, dünkü antrenmanın sonunda sırtına takılan küçük paraşütle koşarak kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

İLK HAZIRLIK MAÇI

Rakip Mezokövesd

Devre arası çalışmalarına Antalya’nın Belek beldesindeki Gloria Sports Arena’da sürdüren Beşiktaş dünkü idmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Kamptaki ilk maçına ise bugün çıkacak olan siyah-beyazlılar saat 11.00’deki idmandan sonra 17.00’de Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak.

Arda’nın bana ihtiyacı yok

∂ Arda Turan ile forma giymek isteyip istemediği sorulan Burak Yılmaz “Beşiktaş’ın bir tasarrufu, çalışması varsa Arda’nın, Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş’a hem de Arda Turan’a saygısızlıktır. Arda’nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, İnşallah gönlüne göre olur” sözlerini kullandı.

Gol atmak ketçap gibi

∂ Bu sezona sakatlıklar yüzünden talihsiz başladığını ve 10 maçta beş gol attığını söyleyen ve bunun kendisi için kötü bir istatistik olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, “Ligde şu anda en fazla 12 gol atan oyuncular var. Ben de çok çalışıp onları yakalayacağım. Gol atmak ketçap gibidir. Sıktıkça gerisi gelir” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıma yakınmıyorum

∂ Orta sahadan top gelmiyor diye takım arkadaşlarına yakınması gibi bir durumun olmadığını söyleyen Burak “Böyle bir şey söylesem takım arkadaşlarıma haksızlık olur. Hocamız ve arkadaşlarımız hücuma top taşımak için gereğini yapmaya çalışıyor onların eksik olduğu yerlerde biz de takım içinde yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kadıköy’de bir şey değişmezdi

∂ Fenerbahçe maçında takım olarak kararlara tepki verilmemesi hakkında gelen bir soruyu cevaplayan Burak “Tepki verseydik de değişecek bir şey yoktu. Hakem ağabeyimiz Cüneyt Çakır vardı orada ve 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey değişmezdi. Hakemlerin üzerinde baskı var, hata yapabilirler, Allah yardımcıları olsun ama hakem hatalarından dolayı fazla yara aldık” dedi.