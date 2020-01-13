Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’dan sonra G.Saray’ın dördüncü transferi Jeison Murillo olacak. Teknik Direktör Fatih Terim’in istediği Kolombiyalı stoper ve kulübü Sampdoria ile söz kesildi. Ligin ilk yarısında Sampdoria’da 9 maçta 660 dakika görev alan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın yaklaşımı ve ısrarları sonrasında ‘evet’ yanıtını verdi.

Oyuncu bastırınca Sampdoria 'Evet' dedi

Murillo, kulübü Sampdoria ile görüşerek düzenli forma şansı bulamadığını belirtip Galatasaray’ın yaptığı teklifi değerlendirmek istediğini iletti. G.Saray’ın ilk teklifine ‘ret’ yanıtı veren İtalyan kulübü de sezon başında 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Murillo’nun düzenli forma giymesi ile değer kazanması adına Kolombiyalı oyuncunun da isteği üzerine bu kez ‘Evet’ dedi.

Galatasaray'dan süre istediler

Sampdoria yönetimi Galatasaray’dan sadece resmi imzaların atılması adına süre istedi. Stoperdeki ilk tercihi Alex Ferreira’nın sakatlanması üzerine bir alternatif arayan Cenova ekibi, Murillo’nun, yeni transfer yapıldıktan sonra imza atmasını istedi. Bu isteğe ‘evet’ yanıtını veren Galatasaray yönetimi bu süreçte yabancı kontenjanında yer açmaya çalışacak.