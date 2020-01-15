Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da Henry Onyekuru’dan haber var... Devre arası transfer döneminde teknik heyetin en çok istediği isim olan Nijeryalı oyuncuda sıtmaya yakalanınca sahalardan üç dört hafta uzak kalacağı tahmin edilmişti. Ancak Onyekuru tedavisine beklenenden çok daha pozitif tepki verdi. Sağlık ekibinin durumunu anbean takip ettiği kanat oyuncusu özel olarak getirtilen ilaçlara ve kendisine uygulanan özel program sayesinde normale döndü. Yüksek ateşi kontrol altına alınan Onyekuru’da sıtma mikrobunun etkisinin hızlı şekilde azalması sevinçle karşılandı.

Sıvı kaybına dikkat!

Yaşının da genç olması ve bağışıklık sisteminin gücü sayesinde toparlanan sarı-kırmızılı oyuncunun hafta sonuna doğru taburcu olması bekleniyor. Hastaneden taburcu olduktan sonraki süreç de çok kritik olarak değerlendiriliyor. Sıtmadan dolayı bu süreçte vücudun kaybettiği sıvı miktarı ve kilo kaybı da sürekli kontrol edilecek. Yapılacak ek takviyelerle güç kaybı telafi edilecek. Sağlık ekibinin planlamasına göre Onyekuru’nun önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlaması hedefleniyor. Onyekuru’nun da sahalara dönmek için sabırsızlandığı biliniyor.

CELTA VIGO’YU SEÇTİ

Cimbom Murillo’yu kaçırdı!

∂ Devre arasında stoper takviyesi yapmak isteyen, listesinde yerli ve yabancı isimler bulunan Galatasaray, Sampdoria forması giyen Jeison Murillo’yu da yakın takibe almıştı. 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Celto Vigo ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların ise yabancı kontenjanı sebebiyle Roma’da oynayan Mert Çetin için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Tuzla gibi olmasın

Fatih Terim, bugün kupada Çaykur Rize ile oynanacak maç öncesi oyuncularını ikaz edip “İlk Tuzla maçındaki gibi bir sonuç istemiyorum. Bu maç hem kupadaki geleceğimiz hem de lig öncesi moralimiz açısından önemli” dedi. Aslan’da Onyekuru sakatlığı, Saracchi ve Jesse Sekidika da henüz lisansları çıkarılamadığı için Rizespor maçında yok.