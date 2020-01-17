Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da devam eden Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın son gününde AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sporun içinden gelen biri olarak bu çalıştayın bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Sofuoğlu, “Özellikle bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün son gün. Az önce federasyon başkanları ile toplantıda berberdik. Sorunlarını sıkıntılarını yada ülke sporunun daha iyi yerlere gelebilmesi için görüşlerini dinlediğimde, geçmişte benimde sporun içerisindeyken milli sporcuyken yaşadığım sıkıntıları bire bir dinlemekte nasip oldu. Esasında çözümler konusunda güzel öneriler dinledim. Bir çoğuna da bizzat ben katıldım. Özellikle yaşadığım içinde ne demek istediklerini çok iyi anladım. Şunu dile getirmek gerekiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı biraz yalnız. Çünkü sporu tek başına daha iyi yerlere getirmek zordur. Diğer bakanlıklarında Gençlik ve Spor Bakanlığının destekçisi olması gerekiyor. Ben ilk milletvekili olup meclise geldiğimde de bazı sıkıntıları dile getirmiştim. Kısa bir örnek verecek olursak, Maliye Bakanlığının vergi çalışmalarında Spor Bakanlığına, sporculara, federasyonlara teşvik edecek destek olacak bazı değişiklikler yapması gerekiyor. Bunu mecliste ve diğer milletvekillerine dile getirmeye çalışıyorum. İnşallah ülkemizde sporun daha iyi yerelre gelebilmesi için diğer bakanlıkların, örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığının ülke tanıtımı açısından, Maliye Bakanlığının sporculara yapılan sponsorluk konusunda Spor Bakanlığına destek olması gerekiyor. Bakanımız Türkiye’nin her yerindeki programlara katılıyor. Sporcular ve spor adamları ile beraber oluyor. Federasyon başkanlarını tek tek dinliyor. İnşallah bunun karşılığında başarılı sonuçlar elde edeceğimizi ve bu çalıştayın faydalı olacağını düşünüyorum. Bakan yardımcıları ve yöneticiler tüm notlarını tuttular. Buradan çıkacak sonuçlar inanıyorum ki ülke sporuna katkı sağlayacak. Medyanın buna destek vermesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Amatör spor dallarındaki en büyük sıkıntı tesisler ile alakalı”

Bazı spor dallarının tesisleri olduğunu bazılarının ise olmadığını belirten Kenan Sofuoğlu, “Ülkemizdeki en gelişmiş spor dalı futbol. İlk iki gün futbol sonraki günlerde amatör branşlar konuşuldu. Amatör spor dallarındaki en büyük sıkıntı tesisler ile alakalı. Bazı spor dallarının tesisleri var bazılarının yok. Benim gelmiş olduğum motor sporlarına uygun tesis yok. Bununla ilgili şahsen bazı çalışmalar yapıyorum. Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bir çalışmayı başlattık. İnşallah spor bakanımızın desteği ile beraber bölgedeki il, ilçe, vali desteği ile o tesisi tamamlayacağız inşallah. Türkiye’ye değer katacak. Türk sporcuna kendisini geliştireceği bir imkan sağlayacak” diye konuştu.

“Sporcular uçak bileti ile alakalı çok sıkıntılar yaşıyor”

Sporcuların en büyük sıkıntılarından birisinin de ulaşım olduğunun altını çizen Sofuoğlu, “Dile getirdiğim konulardan biriside şu; Sporcuların en büyük sıkıntılarından biriside ulaşım. Dünyada, Avrupa Şampiyonasında yarışan sporcular, organizasyonlara gitmek için örneğin uçak bileti ile alakalı çok sıkıntılar yaşıyor. Bu konuda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Bey ile bizzat kendim konuştum. Aramıza bir anlaşma sağladık. Avrupa Şampiyonasında ilk 3’ü görmüş sporculara ve olimpiyatta başarılı olmuş sporculara bir özen gösterilerek biletlerinde yüzde 50’ye varan indirim, aynı zamanda da onları ödüllendirmek adına ‘Business Upload’ olarak bir talebim oldu. Kendisi çok uygun gördü ve bununla ilgili çalışmayı başlattı. Esasında ben bunu talep ettiğimde, sadece ilk 3 değil tüm milli sporculara THY’nin sponsorluk yapması dileğinde bulundum. Ben bu talebin gerçekleşmesini hayal ediyorum” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.