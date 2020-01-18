Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Transfer dönemimin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş’ı umutlandıran bir gelişme yaşandı. La liga ekipleri Victor Ruiz için siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı. Harcama limitinden dolayı transfer yapamayan Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu satarak yaşadığı probleme çözüm sağlayabilir. Sezon başında 3 milyon avroya transfer edilen ve yıllık 1,8 milyon avro ücreti olan 30 yaşındaki oyuncu için Real Betis ile Celta Vigo devreye girmiş durumda. Yönetimin düşüncesini sorduğu Abdullah Avcı “Ruiz sürekli sakatlanıyor. O bölgede Roco giderek daha başarılı olmaya başladı. Ayrıca Necip Uysal da alternatif oluyor “ diyerek satış için olumlu görüş bildirdi.



> Vida’ya teklif yok

Sık sık sakatlık yaşayan İspanyol oyuncuya olan ilgi, siyah-beyazlı yöneticilerin de yüzünü güldürdü. Yönetimin bu transferden 2 milyon avro beklediği öğrenilirken İspanyol ekiplerinin daha düşük bir rakama transferi bitirmeye çalıştıkları bildirildi. Transfer gerçekleşirse Beşiktaş elde edeceği bonservis gelirinin yanı sıra, Ruiz’in yıllık ücretinin yarısı olan 900 bin avroyu da transferde kullanabilecek. İngiliz kulüplerinin radarında olan Domagoj Vida’ya ise şu ana kadar beklenen tekliflerin gelmediği öğrenildi. Yönetim eğer oyuncu satışından gelir elde ederse siyah-beyazlılar kadrosuna bir golcü takviyesi yapacak.



Sivas mesaisi

Ligde hafta sonunda lider Sivasspor’u misafir edecek olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları süren Lens ve Dorukhan dışında bütün oyuncuların katıldığı antrenman taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla geçti. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bugün tamamlayacak.



14 - Ligde 10 maça çıkan, Avrupa’da ve kupada birer maçta forma giyen Victor Ruiz, sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon Beşiktaş’ın 14 maçında kadroda yer almadı.



ÇOK GOL YİYOR

Karius bilmecesi

Sezon sonunda Liverpool’a dönmesi beklenen Loris Karius’un performansı düşündürüyor. Erzurum maçında üç gol yiyen Alman file bekçisinin oynadığı son altı maçta Beşiktaş kalesinde 12 gol gördü. Kiralık olarak forma giyen Karius’un satın alma opsiyonu 8 milyon avro.



DÖNMEYİ İSTİYOR

Tosic’in hayali

Antalyaspor ve Başakşehir’in de yakından ilgilendiği Tosic, cazip teklifler almasına rağmen kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmeyi planlıyor. Sırp yıldızın menajerine “Öncelikli olarak Beşiktaş’ı değerlendirelim” dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim ise bu transferi şu anda düşünmüyor.