Süper Lig’in 18. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, Galatasaray karşısında oyundan hiç kopmadıklarının altını çizerek, “2,5 günde ikinci büyük maçımızı oynadık. Bu müsabakaları oynamak kolay değil. Maç öncesi analizinde Galatasaray’ın kenarlardan etkili olduğunu biliyorduk. Yediğimiz gol de kanat ortadan geldi. Oyun ortadayken 1-0 geriye düştük. Devre arasında oyuncularıma 1-0 devam etsin diye söyledim. Her takıma gol atacak potansiyelimiz var. İkinci yarının 10. dakikasında gol yedik. Oyunu hiç bırakmadık. Galatasaray’ın yediği golün 15 tanesini son yarım saatte yediğini göz önüne alırsak, son yarım saatte beraberliği yakalayacak pozisyonlar yakaladık. Son vuruşlarda beceriksizdik. Genel oyundan memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Puan ile dönmek istiyorduk. Önümüze bakacağız. Her iki takımı da tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
Mehmet Özdilek: "Son vuruşlarda beceriksizdik"
19.01.2020 - 19:19 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray karşısında sergilenen oyunun umut verici olduğunu dile getirerek, gol vuruşlarındaki beceriksizliğe dikkat çekti.
Etiketler : Denizlispor,
676116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/676116.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
17
11
4
2
19
37
2
Başakşehir
18
10
6
2
18
36
3
Fenerbahçe
18
10
4
4
15
34
4
Alanyaspor
18
9
5
4
19
32
5
Trabzonspor
17
9
5
3
16
32
6
Beşiktaş
17
9
3
5
5
30
7
Galatasaray
17
7
6
4
8
27
8
Göztepe
18
7
5
6
2
26
9
Malatyaspor
18
6
6
6
7
24
10
Gaziantep FK
18
6
6
6
-4
24
11
Denizlispor
17
6
4
7
-4
22
12
Çaykur Rizespor
17
6
2
9
-10
20
13
Gençlerbirliği
17
4
6
7
-4
18
14
Konyaspor
18
4
6
8
-8
18
15
Kasımpaşa
17
4
3
10
-8
15
16
Antalyaspor
18
3
5
10
-21
14
17
Ankaragücü
18
2
6
10
-20
12
18
Kayserispor
18
2
4
12
-30
10
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 20:00
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
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Alanyaspor 5 - 1 Hes Kablo Kayserispor
18.01.2020 17:00
Başakşehir 4 - 1 Yeni Malatyaspor
18.01.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Fenerbahçe
19.01.2020 13:30
Antalyaspor 0 - 3 Göztepe
19.01.2020 16:00
Trabzonspor 6 - 0 Kasimpaşa
19.01.2020 16:00
Galatasaray 2 - 1 Denizlispor
19.01.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
20.01.2020 20:00
Rizespor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
18
11
4
3
11
37
2
Erzurum BB
18
9
4
5
6
31
3
Akhisar Bld.Spor
18
7
7
4
4
28
4
Keçiörengücü
18
7
7
4
4
28
5
Ümraniye
18
8
4
6
3
28
6
Menemen Belediyespor
18
8
4
6
0
28
7
Bursaspor
17
9
3
5
3
27
8
Adana Demirspor
17
6
6
5
6
24
9
Balıkesirspor
17
6
6
5
4
24
10
Altay
18
6
6
6
2
24
11
Giresunspor
18
6
6
6
-3
24
12
Fatih Karagümrük
17
6
5
6
-1
23
13
İstanbulspor
18
4
8
6
0
20
14
Altınordu
18
4
7
7
-5
19
15
Osmanlıspor
17
4
4
9
-8
13
16
Boluspor
17
2
7
8
-9
13
17
Adanaspor
18
2
7
9
-10
13
18
Eskişehirspor
18
5
3
10
-7
9
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
17.01.2020 19:00
Menemenspor 0 - 3 Giresunspor
18.01.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 0 Altay
18.01.2020 16:30
Adanaspor 0 - 0 Akhisarspor
18.01.2020 19:00
Altinordu 2 - 2 Hatayspor
19.01.2020 14:00
Istanbulspor 1 - 1 Erzurumspor
19.01.2020 14:00
Keçiörengücü 0 - 1 Eskişehirspor
19.01.2020 16:30
Boluspor - Osmanlispor
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