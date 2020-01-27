Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başakşehir galibiyeti sonrası keyifli olan Fenerbahçeli futbolcular basın mensuplarına sorularına cevap verirken, manşet Luiz Gustavo’dan geldi. Teknik direktör Ersun Yanal basın toplantısında kendisine yöneltilen Ricardo Rodriguez sorusuna “O da kim” diye cevap verirken sambacı röportaj bölgesinde “Ricardo beni aradı” itirafında bulundu. Wolfsburg’dan takım arkadaşı olan İsviçreli sol bekin, Fenerbahçe hakkında bilgi aldığını belirten Luiz Gustavo “Kendisi gerçekten çok iyi bir insan, aynı zamanda çok da kaliteli bir futbolcu. Eğer transfer olursa hem saha içinde hem de saha dışında Fenerbahçe’ye çok katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Her şey sol bek için

Gustavo’nun bu sözleri Rodriguez beklentilerini körüklerken, yönetim de transferin bitimine dört gün kala gaza bastı. Moses’ı göndererek açığı 10 milyon liraya indiren sarı-lacivertliler, teknik heyetin ısrarla istediği sol bek takviyesi için Simon Falette’nin geri gönderilmesi dâhil tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Alper Potuk ile Zajc’ın takımdan ayrılması hâlinde 1 milyon 300 bin avroluk yükten kurtulacak olan Fenerbahçe, Zajc’ın bonservis gelirinin üçte birini de harcama bütçesine ekleyebilecek. Bu iki oyuncu için temaslar sürerken lisansı çıkarılamayan Falette’nin de sol bek takviyesi için Eintracht’a geri dönmesi için görüşmeler yapılıyor.

Maximum güç!

Sezona iyi başlayan Max Kruse, ilk 7 maçında 4 asistle dikkat çekmişti. Yaşadığı kasık sakatlığı sebebiyle beş hafta formasından uzak kalan Alman yıldızın dönüşü ise daha etkili oldu. Kruse 7 haftada 4 gol, bir asistle skora katkı sağladı. Fenerbahçe, Kruse’nin gol attığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Alman yıldız, Werder Bremen’de de ikinci yarıda vites artırmıştı. Sezonun ilk periyodunda 4 gol, 3 asistle oynayan Max, ikinci yarıda 7 gol, 6 asistle alkış almıştı.

RİZE BEKLEMEDE

Alper karar verecek

∂ Rizespor, Fenerbahçe’nin elden çıkarmak istediği Alper Potuk’tan cevap bekliyor. Sportif direktör Yılmaz Bal, “Fenerbahçe’nin de onayını alarak Alper’e bir teklif sunduk. Karar verecek” ifadesiyle transferin oyuncunun tercihine kaldığını söyledi.

FACİA OLURDU

Muriç isyan etti

∂ Bilerek kart gördüğü gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesini yorumlayan Vedat Muriç, oy çokluğuyla cezadan kurtulmasını değerlendirdi. Kosovalı golcü “Kararın oy birliğiyle alınmaması acı” derken “Faciadan kıl payı dönüldü” yorumunda bulundu.

EMRE KIZDI

Ağzı olan konuşuyor

∂ Kaptan Emre Belözoğlu, Başakşehir’e atılan gollere sevinmediği iddialarına karşılık “Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Taraftarımız bu iddiaların arka planına dikkat etsin” dedi.