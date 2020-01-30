Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’sakatlık kâbusu bir türlü bitmek bilmiyor! Sezonun ilk yarısında yaşanan şanssızlık, ikinci yarıda da kendini göstermeye başladı. Bu kısa dönemde neler olmadı ki... Transfer döneminde teknik heyetin adını ilk sıraya yazdığı Onyekuru sıtmaya yakalandı. Ardından “tam oturdu” denilen yeni transfer Saracchi ile Falcao sakatlandı. İki isim de Kayserispor maçında yok. Sadece bununla sınırlı değil. Fatih Terim’in en çok güvendiği isimlerden Lemina da kart cezalısı. Hâl böyle olunca kadro geriden kanada ve öne doğru mecburen değişime uğruyor.

Elde var Âdem

Stoper bölgesinde elde Marcao ile Ahmet Çalık ve Donk alternatifi var. Lemina’nın yokluğunda joker Donk’un öne kaydırılma ihtimali var. Orta alanda bir başka opsiyon ise Younès Belhanda. Emre Akbaba’nın sahalara dönmesi ve skorer bir oyun sergilemesi sonrası kulübeye demirleyen Faslı isim Lemina rolüne soyunabilir. Sol bek olarak da düşünülen isim yeniden lisansı çıkarılan Martin Linnes. Forvet konusunda ise Terim alternatifsiz. Andone ve Falcao’nun sakatlığında elde bir tek Âdem Büyük kalıyor.

SAHALARA DÖNDÜ

Onyekuru idmanda

Fatih Terim’in transferini çok istediği Henry Onyekuru sıtmadan kurtuldu ve sahalara döndü. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Nijeryalı oyuncu yavaş yavaş açık kapatacak. Terim, öğrencisiyle yakından ilgileniyor ve sürekli durumunu soruyor. Fatih Hoca, Onyekuru’yu hem fiziki hem de psikolojik manada sahada sağlam olarak görmek istiyor.

HANGİSİ OLURSA

Gianetti ya da Mert

Cimbom, stoper transferini son ana kadar zorlayacak. Öncelikli isim Roma’da fazla şans bulamayan Mert Çetin. Bir diğer alternatif ise Valez Sarsfield’da ter döken Lautaro Gianetti. Eğer sezon sonuna kadar kiralanmak istenen iki isimden birisi cuma akşamına kadar yetişmezse mecburen Ahmet Çalık ve Donk ikilisi çok değer kazanacak.