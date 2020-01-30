Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye faydalı olabilmek adına elinden geleni yaptığını belirten Cedi “Her sabah uyandığımda veya antrenmanlardan sonra Türkiye’de neler olduğunu öğrenmek için haberlere bakarım. O gün Elâzığ ve Malatya’da yaşanan deprem sırasında yıkılan evlere ve etkilenen insanlara bakınca depremin korkunç şiddetini gördüm. Hemen harekete geçmek istedim. Ülkemize daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim” dedi.

Kobe üzüntüsü

Öte yandan Cedi’nin takımı Cleveland’ın New Orleans ile oynadığı karşılaşmada maç boyunca panolara “Elâzığ dualarımız sizinle” mesajlarına yer verildi. Basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın helikopter kazasında ölümüne de değinen Cedi Osman “Kendisinin ve ardından kızının ölüm haberini almak hepimizi çok üzdü. Ben şahsen tanışmasam da çok üzüldüm. Takım olarak da çok etkilendik çünkü takım içerisinde onunla oynayan oyuncularımız ve onu çalıştıran antrenörümüz var. Bütün NBA ve basketbol dünyası için üzücü bir durum” ifadelerini kullandı.