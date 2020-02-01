Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler bir süredir transfer yapamayacaklarını söylüyordu. TFF’nin belirlediği limite göre sadece 2 milyon lira harcayabilecek olan siyah- beyazlılar, son günlerde yaşanan gelişmeler sonrasında bütçe oluşturdu ve kadrosuna Kevin Prince Boateng’i kattı. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen transfer görüşmelerinden sonra 32 yaşındaki Ganalı forvet, 1,5 yıllığına kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek. Oğuzhan’ın Feyenoord’a kiralanması sonrasında Beşiktaş yıldız oyuncunun yıllık ücretinin yarısından tasarruf etmişti. Bütçesi 1,1 milyon avroya yükselmesi üzerine yönetici Erdal Torunoğulları önderliğinde transfer çalışmaları hız kazandı.

Kiralama bedeli yok

Daha önce Schalke 04, Borussia Dortmund, Barcelona, Milan, Tottenham gibi dünya devlerinin formasını giyen Kevin Prince Boateng için Fiorentina ile görüşmelere başlandı. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşen görüşmede hemen el sıkışıldı. Anlaşmaya göre; Beşiktaş sezon sonuna kadar Boateng'e 325 bin avro, 2020-21 sezonunda ise 1,7 milyon avro ödeyecek. Ganalı yıldız gelir gelmez sağlık kontrolünden geçti, bugün resmî imzayı atacak. Sergen Yalçın’ın gelişinden sonra camiada oluşan pozitif enerji, transfer tahtasının kapanmasına dakikalar kala dünyaca ünlü bir oyuncunun kadroya katılmasıyla daha da katlanmış oldu.

SERGEN YALÇIN İLK SINAVINDA

Siftah günü

∂ Sergen Yalçın bu akşam Çaykur Rizespor sınavıyla birlikte Beşiktaş’ın başında ilk maçına çıkacak. 47 yaşındaki çalıştırıcı Vodafone Park’ta düzenlenen imza töreninde “Hayatımda hiç olmadığım kadar heyecanlıyım” demişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Orkan A.Gücü’nde

∂ Beşiktaş’ta bir türlü istenileni veremeyen Orkan Çınar’ın sözleşmesi sonunda feshedildi. Önümüzdeki altı ay boyunca maaşı ödenecek olan ve A.Gücü ile anlaşan Orkan’ın iki yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Yönetim böylelikle önemli bir mali külfetten kurtulmuş oldu.

İLK DEFA KADRODA

Mertcan sürprizi

∂ Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna 20 yaşındaki Mertcan Açıkgöz’ü dâhil etti. Kartal’da sakat Lens ise Rize’ye götürülmedi. Bu arada Beşiktaşlı futbolcular aralarında topladıkları 300 bin lirayı Elazığ ve Malatya’daki depremzelere ulaşması için AFAD’a gönderdi.

Hasic Ümraniye'de

Siyah-beyazlılar Bosna Hersekli genç yıldız adayı Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eski yönetimin sezon başında 2 milyon avro imza parası karşılığında anlaşma sağladığı 18 yaşındaki futbolcuya ödenecek toplam ücret 3 milyon 375 bin avroyken bu rakam toplam 2,4 milyon avroya indirildi. Hasic imza attıktan kısa bir süre sonra sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.