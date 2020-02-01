Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan ve yeni puanlama sistemiyle oluşturulan dünya sıralamasında beşinciliğe çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 basamak yükselen milliler, 285 puanla 5. sırada yer aldı.

Hollanda'da düzenlenen Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olan ve Tokyo'da organize edilecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milliler, son Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Sırbistan'ın yanı sıra Japonya, Rusya, Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı.

Ay-yıldızlılar, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Açıklanan listede Çin zirvede yer alırken, ABD ikinci, Brezilya üçüncü ve İtalya dördüncü oldu.