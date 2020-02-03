Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray, yükselişine Kayserispor karşısında da devam etti: 4-1. Çok önemli eksikleri olan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim taktiksel istikrarı sağlamak için sistemsel bir değişiklik yapmamıştı. Saracchi'nin yerine Linnes, Lemina'nın yerine Belhanda, Falcao'nun yokluğunda ise Âdem forma şansı buldu. Aslan ilk yarıda belki de sezonun en rahat 45 dakikasını oynadı. Topa hükmetti, rakibini kendi yarı sahasına hapsetti, istediği skor avantajını da elde etti. Ancak saha içi istikrarını doksan dakikaya yayamadı. Özellikle ikinci devre kopmalar yaşayan sarı-kırmızılılar pozisyonlar da verdi. Önemli eksiklere rağmen, Ömer'in asistleri, zor gün forveti Âdem'in de gollerinin devam ettiği geceyi Aslan üç puanla kapatıp, zirve takibinin sürdürdü.



> Donk'tan estetik vuruş

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi çok geçmeden golü de buldu. Feghouli başlattığı atakta, sağ çizgiden kaçan Mariano'yu topla buluşturdu. Brezilya'nın yerden ortasında, defansın takibinden kaçan Âdem topu ağalara yolladı: 1-0… 21'de korner atışı paslaşarak kullanıldı. Ömer içeri havalandırdı, Donk değme forvetleri kıskandırırcasına önce göğsüyle yumuşattı, sonra yarım vole ile harika bir gole imza attı: 2-0... 64'te Ömer sol çizgiden, yerden sert içeri kesti, Âdem topun üstünden zıpladı, arka direkte Feghouli sert vuruşuyla farkı üçe çıkardı: 3-0… 70'te defansın arkasına kaçan Mesanovic, Muslera'nın solundan topu ağlara yolladı: 3-1… Uzatma anlarında Onyekuru'nun ceza sahası içinde yerden pasında Feghouli gecenin skorunu belirledi: 4-1…



Ömer ışıldıyor

​G.Saray'da Ömer Bayram bu sezon 8 asiste yükseldi. Dün Donk ve Feghouli'nin gol paslarını veren Bayram takım arkadaşlarınca tebrik yağmuruna tutuldu. Başarılı futbolcu asist sayısında Edin Visca'yı yakalarken, oynadığı son 6 maçta 5 asist yaparak takımına büyük katkıda bulundu. Futbolcu instagram hesabından dedesini kaybettiğini duyururken, "Kötü bir günde çok şükür kazanmak nasip oldu. Destek olan herkese teşekkürler" paylaşımı yaptı.



MARIANO'DAN 3. ASİST

Liderliği geri alacağız

Üst üste üçüncü maçında da asistini yapan G.Saray'ın sağ beki Mariano, "Sadece kendi performansımdan dolayı değil, takımdan da memnunum. Hedefimiz şampiyonluk. Her maç bizim için final. Zamanı gelince liderliği alacağız" dedi.



3- Sofiane Feghouli, Kayserispor önünde 3 şut çekerken hepsinde isabet buldu. Futbolcu 3 de şut pası verdi.



6 - Süper Lig tarihinde Kayserispor'u ilk defa üst üste altı maçta mağlup eden Galatasaray, bu süreçte rakip filelere toplam 20 gol gönderdi.



9 - Fatih Terim, Süper Lig kariyerinde Kayserispor ile karşılaştığı dokuz maçı da kazanırken; toplam 25 defa gol sevinci yaşadı.



TERİM'DEN 950 YORUMU

Hedef 1.000 gol

Galatasaray’ın başında olduğu periyotta sarı-kırmızılı ekibin 951 gol attığı hatırlatılan Terim, “951 gol olmuş. 1.000’e yaklaşıyoruz, inşallah bu sezon tamamlarız bu sayıyı” diye konuştu.



FEGHOULI'NİN İLGİNÇ GOLÜ

Gol tarihi: 02.02.2020 Gol saati: 20:20

Cezayirli futbolcu Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'ın 950. golüne imza attı

Müsabakanın 64. dakikasında Ömer Bayram'ın pasını golle sonuçlandıran ve skoru 3-1'e taşıyan Sofiane Feghouli'nin 02.02.2020 tarihinde, saat 20.20'de attığı gol, Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki resmî maçlarda attığı 950. gol oldu. Çok mutlu olduğunu söyleyen sarı-kırmızılı takımın Cezayirli yıldızı maçın ardından, "İnşallah şampiyon oluruz" derken, "Çok mutluyum. Sadece gol attığım için değil takım performansı için mutluyuz. Umarım sezon sonuna kadar sakatlık olmaz ve devam ederiz. Emre Akbaba çok istekli ve etkili. Bu şekilde devam ederse gol atmaya devam eder. Maçları kazanıyoruz. Kupaya hazırlanmamız gerekiyor. İki golümü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.



METİN OKTAY'I ANDI

Âdem selamı çaktı

;G.Saray'da dün gol perdesini Âdem Büyük açtı. Futbolcu attığı golden sonra verdiği Metin Oktay selamıyla tribünlerin gönlünü fethetti. Âdem maçın son bölümlerinde sakatlanınca oyuna devam edemedi ve yerini Sekidika'ya bıraktı.