Bir sezonun ilk yarısındaki Trabzonspor’a bakın bir de şu anki Trabzonspor’a... Ünal Karaman dönemindeki takımda gerek sakatlıklar gerekse cezalar sebebiyle alternatifsizlik söz konusuydu. Hâl böyle olunca da Karaman, “öze dönüş” anlayışıyla altyapıdaki isimlere şans tanımıştı. Devre arasında ise Messias, Da Costa, Guilherme ve Ndiaye gibi isimler alındı ve kulübe de güçlü hâle getirildi. İki kulvarda yoluna devam eden bordo-mavililerde forma rekabeti ciddi şekilde arttı. Çünkü her bölgenin kendi içinde alternatifi hazırlandı. Sadece bununla da sınırlı değil. Mevcut isimlerin performans anlamında çok iyi durumda olması da teknik direktör Hüseyin Çimşir’i tatlı bir telaşa sürükledi.
> Herkes hazır olsun
Ünal Karaman gibi forma adaleti konusunda hassas düşünen ve her oyuncudan en yüksek verimi almaya çalışan Hüseyin Hoca, kimsenin yerinin garanti olmadığını ısrarla vurguluyor. Hücum bölgesinde ciddi anlamda zenginliği bulunan Çimşir, neredeyse her maçtüa gol atan Sörloth’un form durumundan çok memnun. Keza Nwakaeme de sahada olduğunda çok etkili ve rakipler için ciddi tehlike. İstikrarsız gibi görünse de Daniel Sturridge de kumaş kalitesini her zaman göstermekte. Ayrıca bu isimlere Guilherme ve Ekuban gibi hamle oyuncularının da dahil olması Karadeniz ekibini her anlamda hedeflere varma konusunda umutlandırmakta.
LİGDE SAHADA
Sosa’dan iyi haber
Hafif sakatlığı bulunan ve kupa maçında riske edilmeyen kaptan Jose Sosa dün düz koşu yaptı. Takımdan ayrı olarak çalışan tecrübeli futbolcunun ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı. Sosa, hafta sonu ligde Gençlerbirliği mücadelesinde takımdaki yerini alacak.
HAYALLER DUBLE!