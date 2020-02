Türkiye Gazetesi

Bir sezonun ilk yarısındaki Trabzonspor’a bakın bir de şu anki Trabzonspor’a... Ünal Karaman dönemindeki takımda gerek sakatlıklar gerekse cezalar sebebiyle alternatifsizlik söz konusuydu. Hâl böyle olunca da Karaman, “öze dönüş” anlayışıyla altyapıdaki isimlere şans tanımıştı. Devre arasında ise Messias, Da Costa, Guilherme ve Ndiaye gibi isimler alındı ve kulübe de güçlü hâle getirildi. İki kulvarda yoluna devam eden bordo-mavililerde forma rekabeti ciddi şekilde arttı. Çünkü her bölgenin kendi içinde alternatifi hazırlandı. Sadece bununla da sınırlı değil. Mevcut isimlerin performans anlamında çok iyi durumda olması da teknik direktör Hüseyin Çimşir’i tatlı bir telaşa sürükledi.



> Herkes hazır olsun

Ünal Karaman gibi forma adaleti konusunda hassas düşünen ve her oyuncudan en yüksek verimi almaya çalışan Hüseyin Hoca, kimsenin yerinin garanti olmadığını ısrarla vurguluyor. Hücum bölgesinde ciddi anlamda zenginliği bulunan Çimşir, neredeyse her maçtüa gol atan Sörloth’un form durumundan çok memnun. Keza Nwakaeme de sahada olduğunda çok etkili ve rakipler için ciddi tehlike. İstikrarsız gibi görünse de Daniel Sturridge de kumaş kalitesini her zaman göstermekte. Ayrıca bu isimlere Guilherme ve Ekuban gibi hamle oyuncularının da dahil olması Karadeniz ekibini her anlamda hedeflere varma konusunda umutlandırmakta.



LİGDE SAHADA

Sosa’dan iyi haber

Hafif sakatlığı bulunan ve kupa maçında riske edilmeyen kaptan Jose Sosa dün düz koşu yaptı. Takımdan ayrı olarak çalışan tecrübeli futbolcunun ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı. Sosa, hafta sonu ligde Gençlerbirliği mücadelesinde takımdaki yerini alacak.

AHMET AĞAOĞLU:

Maç maç bakacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, güzel gidişata rağmen temkinli yaklaşıyor. Bordo-mavililerin teknik patronu “Maç maç düşünüyoruz. Bunu Hoca da oyuncular da söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var. Zaten puan cetveline bakarsanız ilk 7-8 takımın hepsinin şampiyonluk şansı var” dedi.



HAYALLER DUBLE!

Çifte kupa hayali

∂ Kupada Erzurumspor’u 5-0 ile geçen ve turu büyük oranda cebine koyan Trabzonspor dokuz sezon aradan sonra kupa hasretini sonlandırma yolunda ilerliyor. Son şampiyonluğuna 35 sezon önce ulaşan Karadeniz ekibi ligi ve kupayı beraber götürüp hayallerini gerçekleştirmek niyetinde.