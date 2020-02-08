Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam Vodafone Park’taki ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor deplasmanından üç puanla ayrılan 47 yaşındaki çalıştırıcı, bu akşam ikide iki yapmak için çalışacak. Göreve başladığından bu yana yaptığı dokunuşlarla hem ilk maçta hem de antrenmanlarda farkını hissettiren; takımın daha ofansif ve baskın oynaması için uğraşan Yalçın, öğrencilerini bir başka önemli konuda da özel olarak çalıştırıyor. Özellikle iç saha maçlarında takımın daha tempolu oynamasını isteyen Sergen Hoca, öğrencilerine sahada daha hızlı davranması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor. Savunmacılara bu konuda büyük iş düştüğünü belirten Yalçın “Topu ayağınızda gevelemeyin, en kısa sürede hücum bölgesine aktarın” diyor.



> Top toplayıcılar bile

Skor olarak rahatlayana kadar sürekli gol arayan ve oyunu rakip sahaya yıkan bir takım oluşturmak isteyen Yalçın “Oyun üstünlüğümüzü rakibe hissettirmek için savunmadan hızlı çıkmamız önemli. Gereksiz topla oynama görmek istemiyorum. Benim takımımda ağır oyuncuya yer yok” diyerek öğrencilerini uyarıyor. Sergen Yalçın topun oyuna geriden hızlı sokulması konusunda o kadar ısrarcı ki, sadece geri dörtlünün ve kaleci Karius’un değil, top toplayıcılarının bile hızlı olmasını istiyor. Kartal’ın teknik patronu, kale arkasında ve savunma bölgesinde bulunan top toplayıcıların çok hızlı olması için talimat verdi. Sergen Yalçın ayrıca idmanlardaki dar alanda çift kale çalışmasında saha boyunu normalden daha kısa tutarak futbolcularını tempolu oyuna alıştırmaya çalıştırıyor.



G.ANTEP MAÇINA DAVET EDİLDİ

Lucescu’da sona doğru

Futbol koordinatörlüğü için düşünülen siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Mircea Lucescu için karar pazartesi günü verilecek. Bugün oynanacak Gaziantep maçına da davet edilen Rumen teknik adam, en kötü ihtimalle pazartesi günü Türkiye’ ye gelecek ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile masaya oturacak. Taraflar anlaşırsa imzalar atılacak. Yetmiş dört yaşındaki futbol adamı göreve gelirse altyapının yeniden yapılandırılması ve gurbetçiler başta olmak üzere genç yerli oyuncuların takıma kazandırılması için çalışacak. Lucescu, son olarak A Millî Takım’da yeni bir kadro yapılanmasına gitmişti.



ŞANS BEKLEYECEK

Boateng kulübede

Ara transfer döneminde Fiorentina’dan kiralık olarak kadroya katılan Kevin Prince Boateng, bu akşam Gaziantep maçında kulübede görev bekleyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Ganalı yıldıza karşılaşmanın ikinci yarısında görev vermeyi planladığı öğrenildi.

DÖRT İSİM SINIRDA Kartal’da sarı kart alarmı Beşiktaş’ta Gaziantep karşılaşması öncesi dört isim ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, sarı kart görmeleri hâlinde gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.

ÜÇ MAÇTIR ATIYOR Burak Yılmaz çok formda Siyah-beyazlıların santrforu Burak Yılmaz, son üç resmî maçta üç gol kaydetti. Kupadaki Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, ligdeki Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla sekiz gole imza attı.

∂ Ara transfer döneminde Fiorentina’dan kiralık olarak kadroya katılan Kevin Prince Boateng, bu akşam Gaziantep maçında kulübede görev bekleyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Ganalı yıldıza karşılaşmanın ikinci yarısında görev vermeyi planladığı öğrenildi.





Vodafone’da “gala” gecesi

Göreve getirildikten sonra 22 bin taraf önünde imza atan Sergen Yalçın, bu akşam Gaziantep maçıyla Beşiktaş’ın başında ilk defa Vodafone Park’a çıkacak. Yeni transfer Kevin Prince Boateng de Beşiktaş taraftarıyla ilk defa buluşacak. Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi olduğu öğrenilirken maç saatinde stadın tamamen dolması bekleniyor.

