Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Vodafone Park’ta çıktığı ilk maçta oyuna girdikten kısa bir süre sonra Gaziantep filelerini sarsan Kevin Prince Boateng, Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu ama bir o kadar da geç geldiği için üzgün. Dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ganalı yıldız, ilk maçında gol atmasının çok önemli olduğunu söyledi. Harika bir başlangıç yaptığını belirten Boateng, “Maçtaki atmosferi gördüğümde kendi kendime ‘Keşke daha önce gelseymişim’ dedim. Buradaki pozitif havayı görünce üç yıl boyunca kalmak isterim. Tabii ki eşime de danışmam lazım” dedi.



> 10 numarayı seviyorum

Kariyerinde daha önce Milan’da da 10 numara pozisyonunda oynadığını söyleyen tecrübeli futbolcu “Santrfor arkasında oynamayı seviyorum. Takımlar genelde 10 numara pozisyonunda rotasyon yapıyorlar ama ben o bölgede daha verimli oynayabilirim” sözlerini kullandı. Sergen Yalçın’ın kulüp için nasıl bir sembol olduğunu iyi bildiğini söyleyen Boateng “Hoca’nın buraya gelmesi kulübü tekrar ayağa kaldırdı. Takımda pozitif bir atmosfer var. Kendimi uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.



On maçta daha forma giymeli!

Boateng’in sözleşmesiyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Ganalı yıldız sezonun kalan 13 maçında 10 defa en az 45 dakika forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak bir sene daha uzayacak. Ganalı oyuncu için Beşiktaş’ın kiralama bedeli ödemediği, önümüzdeki sezon da devam ederse sadece yıllık ücretinin karşılanacağı öğrenildi.



GELİŞİ ERTELENDİ

Lucescu rötar yaptı

∂ Beşiktaş’ta Mircea Lucescu ile “futbol aklı” olması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Dün İstanbul’a gelmesi beklenen Rumen teknik adam, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin geçirdiği talihsiz kaza sonucu dirseğinin kırılması üzerine gelişini ileri bir tarihe erteledi.



İMALI PAYLAŞIM

Oscar VAR’a gidiyor

∂ Beşiktaş, İngilizce Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. VAR’ı eleştiren siyah-beyazlıların mesajında “En İyi Yardımcı Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Görsel Efekt, En İyi Özgün Senaryo” ifadeleri kullanılarak “Ve Oscar VAR’a gidiyor” denildi.



Bizim için büyük şans

Kara Kartal’da Sergen Yalçın’ın gelmesi altyapıdaki oyuncuları da etkiledi. Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlıların altyapısından çıkması genç isimleri yarınlar adına ümitlendirdi. Şu anda A Takım’a ağırlık veren Sergen Hoca’nın ilerleyen dönemde altyapıdaki hocalarla da görüşmeler yapıp gençler konusunda bilgi alacağı ifade edildi.



AXSERGEN ANLAYIŞI...

Herkesi kazanalım

∂ Siyah-beyazlıların yeni hocası Sergen Yalçın kadrodaki tüm isimleri kazanmak istiyor. Örnek mi Jeremain Lens... Şu ana kadar bekleneni veremeyen ve tribünlerin hedefi olan Lens’in son maçta golle tanışması yarınlar adına teknik ekibi de umutlandırdı. Sergen Hoca, herkesin bir şansı olacağını ve bunu değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.