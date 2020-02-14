Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe’de bütün motivasyon deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçına verilmiş durumda. Başkent dönüşü sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak sarı-lacivertlilerde derbiyi konuşmak dahi yasak. Kalan her maçın final olduğunu vurgulayan teknik direktör Ersun Yanal “Hedefe adım adım ilerleyeceğiz. Şu an bizim için en önemli mücadele Ankaragücü karşılaşması. Aklınızda başka hiçbir düşünce olmasını istemiyorum” sözleriyle oyuncularını uyardı. Ateş hattından çıkma çabasındaki Ankaragücü karşısında en ufak bir hatanın telafi edilemez sonuçlara yol açacağının altını çizen Yanal “Ankara’dan 3 puanla dönmeye mecburuz. Aksi düşünülemez” diye konuştu.

Hoca dersini çalışıyor

Samandıra’da Galatasaray’ın adının dahi anılmasına izin vermeyen Ersun Yanal “Biz bütün rakiplerimizi yenecek güce sahibiz. Ama maç maç gideceğiz. Zamanı gelince düşüneceğiz. Ankaragücü’ne puan kaybedersek hiçbir şeyin anlamı kalmaz” dedi. “Herkese ve her şeye rağmen iki kulvarda da yürüyüşümüze devam ediyoruz. Biz hata yapmadığımız takdirde de önümüzde duramazlar. Bu takım şampiyon olacak” ifadelerini kullandı. Ancak Yanal, şimdiden derbi hazırlıklarına başladı. Ankara’da Galatasaray provası yapmayı planlayan Ersun Hoca, Hasan Ali’yi sol bekte kullanıp Dirar’a sağ açıkta görev vermeye hazırlıyor. Ceza sınırındaki Gustavo da derbi öncesi yerini Emre’ye bırakacak.

G.SARAY DERBİSİNİ KAÇIRACAK

Rodrigues bir ay yok

F.Bahçe’nin dün akşam yaptığı idmanda sağ üst arka adalesinden sakatlanan Garry Rodrigues’in MR’ı çekildi ve keyifler kaçtı. 2. derece yırtık tespit edilen futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Rodrigues ligde A.Gücü, G.Saray, Antalya, Denizli maçlarıyla kupada deplasmandaki Trabzonspor yarı final maçında forma giyemeyecek.

Şimdi de Ozan!

Avrupa kulüpleri, Vedat Muriç ve Altay Bayındır’dan sonra Ozan Tufan için de Fenerbahçe’nin kapısına dayandı. Yaşadığı sıkıntılı süreçte dahi İngilizlerin gözdesi olan Ozan için Everton, Southampton ve Crystal Palace’ın devrede olduğu öğrenildi. Ancak sözleşmesini 2024’e kadar uzatan millî oyuncunun sarı-lacivertlilerden ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Yönetim de Ozan’ın serbest kalma bedelini 20 milyon olarak belirlemiş durumda.

AMAN DİKKAT

Ceza endişesi

∂ Ankaragücü maçı öncesi Altay, Gustavo ve Muriç ceza sınırında. Başkent deplasmanı sonrası oynanacak Galatasaray derbisinde eksik istemeyen Ersun Yanal oyuncularını uyardı. Ankara’da Gustavo’yu dinlendirecek olan Yanal, vazgeçilmezi Altay ve Muriç’e “Sakın kart görmeyin” ikazını yaptı.

YERİNİ KORUYOR

Jailson sevdası

∂ Ersun Yanal, yaptığı hatalarla şu ana kadar 13 puanlık kayba sebep olan Jailson’dan vazgeçmeyi düşünmüyor. Falette’nin zamana ihtiyacı olduğunu düşünen Ersun Hoca, oyun planında önemli bir yer tutan sambacıyı Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında da ilk 11’de görevlendirecek.

DEVAM EDECEK

Hasan Ali masada

∂ Yönetim, yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon bekleneni veremeyen Hasan Ali’ye yeni sözleşme teklif etti. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek tecrübeli sol beke daha düşük ücretle ve Türk lirası üzerinden bir sözleşme sunuldu. Hasan Ali’nin takımda kalması bekleniyor.