Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Hasan Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.