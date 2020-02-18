Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemen her hafta hakem hataları futbol gündeminin birinci maddesini oluştururken MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg, dün Riva’da hakemleri derse aldı. Hollandalı hakem eğitmeni ilk olarak sözleşmeli 20 hakemle bir toplantı yaptı. VAR uygulamalarındaki eksiklikler, pozisyon analizleriyle hakemlere bir konuşma yapan Uilenberg, son haftalarda maçların zorluk derecesinin daha da arttığını hatırlattı. Hollandalı eğitmen, sözleşmeli olmayan 23 kişilik hakem grubuyla da bugün bir araya gelip hataları daha aza indirmek için konuşmalar yapacak.

> Ömer Faruk Ünal