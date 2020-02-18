Hemen her hafta hakem hataları futbol gündeminin birinci maddesini oluştururken MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg, dün Riva’da hakemleri derse aldı. Hollandalı hakem eğitmeni ilk olarak sözleşmeli 20 hakemle bir toplantı yaptı. VAR uygulamalarındaki eksiklikler, pozisyon analizleriyle hakemlere bir konuşma yapan Uilenberg, son haftalarda maçların zorluk derecesinin daha da arttığını hatırlattı. Hollandalı eğitmen, sözleşmeli olmayan 23 kişilik hakem grubuyla da bugün bir araya gelip hataları daha aza indirmek için konuşmalar yapacak.
> Ömer Faruk Ünal
Uilenberg hizaya çekti!
18.02.2020 - 08:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 08:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi her geçen hafta kritik bir hâl alırken en çok konuşulan konu hakemlerin formsuzluğu.
Hemen her hafta hakem hataları futbol gündeminin birinci maddesini oluştururken MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg, dün Riva’da hakemleri derse aldı. Hollandalı hakem eğitmeni ilk olarak sözleşmeli 20 hakemle bir toplantı yaptı. VAR uygulamalarındaki eksiklikler, pozisyon analizleriyle hakemlere bir konuşma yapan Uilenberg, son haftalarda maçların zorluk derecesinin daha da arttığını hatırlattı. Hollandalı eğitmen, sözleşmeli olmayan 23 kişilik hakem grubuyla da bugün bir araya gelip hataları daha aza indirmek için konuşmalar yapacak.
Etiketler : haberler,hakem,
682110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/682110.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Trabzonspor
21
13
5
3
26
44
2
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
3
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
4
Sivasspor
22
12
6
4
15
42
5
Alanyaspor
22
11
6
5
20
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
22
8
6
8
-2
30
10
Malatyaspor
21
6
6
9
4
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
14
Antalyaspor
22
5
7
10
-16
22
15
Konyaspor
22
4
8
10
-13
20
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
22
3
6
13
-32
15
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor - Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor - Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş - Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği - Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
22
12
6
4
12
42
2
Erzurum BB
22
11
6
5
8
39
3
Bursaspor
22
13
3
6
7
39
4
Adana Demirspor
22
9
7
6
15
34
5
Keçiörengücü
22
8
8
6
3
32
6
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
7
Menemen Belediyespor
22
9
5
8
-1
32
8
Altay
22
8
7
7
2
31
9
Fatih Karagümrük
22
8
7
7
0
31
10
Ümraniye
22
8
5
9
-2
29
11
Giresunspor
21
7
7
7
-3
28
12
Balıkesirspor
22
7
7
8
-4
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
15
Osmanlıspor
22
5
6
11
-10
18
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
22
7
4
11
-5
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor - Menemenspor
21.02.2020 19:00
Eskişehirspor - Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor - Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor - Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor - Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor - Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
23.02.2020 16:30
Altay - Adanaspor
23.02.2020 19:00
Istanbulspor - Boluspor