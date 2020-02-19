Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - İlk yarı boyunca sakatlıklarla boğuşan Galatasaray’da, derbi öncesi Lemina şoku yaşanıyor. Malatya maçının son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Gabonlu yıldızın sağ adale gurubunda zorlanma ve kanama tespit edildi. Her ne kadar Lemina sorumluluk alıp, Fenerbahçe karşısında forma giymek istese de bu ihtimal neredeyse imkânsız. Sarı-kırmızılı teknik ekip de takımın kilit ismi olarak gördüğü 26 yaşındaki orta sahanın yokluğunu doldurmak için hesaplar yapmaya başladı. Fatih Terim ve yardımcıları dün takıma verilen bir günlük izinde konu hakkında yoğun mesai harcadı. Fatih Terim, Lemina’nın yokluğunda, altı maçtır galibiyet getiren sisteminde bir değişikliğe gitmeme kararı aldı.



> Donk yeniden ortaya

Ancak orta saha ile savunma arasında hayati önemi olan Lemina’nın yokluğu için üç değişik plan hazırlandı. Eğer Saracchi pazar gününe kadar oynayabilecek duruma gelirse Onyekuru, Uruguaylı bek ile sol kanatta görev yapacak. Ömer ise orta sahada, Seri’nin partneri olacak. Saracchi tam hazır olmazsa Ömer sol bekte, Belhanda ise göbekte forma giyecek. Son düşünülen planda ise, Donk, Lemina’nın yerine çekilecek, Ahmet ise defansta oynayacak. Fatih Terim hem Saracchi’nin durumuna göre hem de hafta boyunca yapılacak antrenmanlar deneyeceği isimlerin performansına göre, derbi kadrosunu bu planlar arasından belirleyecek.