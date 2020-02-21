Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Kadıköy’de yeni bir Galatasaray zaferi kazanarak şampiyonluk yarışına tutunma hedefinde. Galibiyete hasret kaldığı son üç haftada kaybettiği 8 puanla 6. sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertliler umudunu derbiye bağladı. Kadıköy’deki son Galatasaray galibiyetinde sarı-kırmızılı formayla mücadele eden Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada “Camia bizden zafer bekliyor. Beraberliğe dahi tahammülümüzün olmadığı bu dönemde aksi düşünülemez” sözleriyle “Gelenek devam edecek” vurgusu yaparken Ozan Tufan da “Kadıköy’deki Galatasaray derbilerinde değişmeyen bir gerçek var. Pazar günü de bir değişiklik olmayacak” ifadesiyle camiaya galibiyet sözü verdi.



> Şöleni kaçırmayın

Sakatlığı sebebiyle dev maçta forma giyemeyecek olan Emre Belözoğlu, Kadıköy’deki Galatasaray maçlarının önemini takım arkadaşlarına anlatırken, genç kaptan Ozan Tufan “Bizim en önemli gücümüz taraftarımız. Bizi desteklemeye gelsinler. Onlar yanımızda olduğunda aşamayacağımız engel yok” ifadesiyle tribünleri şölene davet etti. Takım içindeki konuşmalara kariyerinde derbi mağlubiyeti olmayan eski kaptan yeni antrenör Volkan Demirel de destek verdi. Tecrübelerini ve anılarını futbolcularla paylaşan Volkan “Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Kadıköy’de yaşanacak bir zafer sadece bizim şampiyonluk yarışındaki iddiamızı artırmaz aynı zamanda rakiplerimizin de moralini bozar. Bu maçta galibiyet üç puandan çok daha fazlası anlamına gelir. Önümüz açılır” diyerek takıma moral aşıladı.



HASAN HAZIR KITA

Oynat beni Hoca’m

Sakatlıktan tam anlamıyla kurtulan Hasan Ali Kaldırım, derbi öncesi Ersun Yanal’dan forma istedi. Yanal’ın maç eksiği sebebiyle sıcak bakmadığı tecrübeli sol bek “Kendimi her manada hazır hissediyorum. Bu maçta sahada olmama izin verin, sizi mahcup etmem” dedi. Yanal’ın sol bek tercihini maç günü yapması bekleniyor.



Taktik çalıştılar

Kanarya, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, dörder takım hâlinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam etti. Son olarak da taktikle alakalı ve ferdî çalışmalar yapıldı.



ALİ KOÇ’A ÇAĞRI

Kucaklaşın artık

∂ Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Başkan Ali Koç’a birlik çağrısında bulundu. Seçim döneminde gereksiz bir şekilde eski yönetimle bağların koptuğunu belirten Kutlualp “Zararın neresinden dönülse kârdır. Aziz Yıldırım’la iletişim kurmak, tecrübelerinden faydalanmak yönetime katkı sağlar” dedi.



DERBİYE ÖZEL

Altay’a yakın ilgi

∂ Hatalarına rağmen Ersun Yanal’ın vazgeçmediği isimlerden olan Altay Bayındır, Galatasaray maçına özel olarak hazırlanıyor. Alman antrenör Marco Knoop’un ekstra çalışmalar yaptırdığı genç eldivene Volkan Demirel ve Harun da tam destek veriyor. Altay saha içi idmanlarının yanı sıra görsel bilgilerle de dev maç için bileniyor.



MURİÇ’E DESTEK

Kalabalık hücumlar

∂ En çok gol pozisyonu üreten ama en çok fırsatı da harcayan Fenerbahçe’de Ersun Yanal çözümü buldu. Vedat Muriç’in ceza sahasında yalnız kaldığını tespit eden Yanal, orta saha ve kanatların dışında beklerin de hücuma destek vermesini istedi. Ersun Hoca, kalabalık hücumlarla rakibi bunaltmayı, Muriç’i rahatlatmayı hedefliyor.