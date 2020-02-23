Aytemiz Alanyaspor, Cuma günü oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesi, doğum günü olan futbolcu Baiano için kutlama yapıldı. Sahaya getirilen doğum günü pastasının mumlarını söndüren Baiano’yu Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcular tebrik etti. Kutlamanın ardından Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale ve taktik maçıyla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Campos katılmadı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
23.02.2020 - 17:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Alanyaspor,Beşiktaş,beşiktaş,
683475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683475.aspx
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G.
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A.
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A.
P.
1
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
2
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
3
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
4
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
11
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
12
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
13
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
14
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 2 Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
4
Adana Demirspor
23
10
7
6
17
37
5
Fatih Karagümrük
23
9
7
7
2
34
6
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
7
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
8
Akhisar Bld.Spor
23
8
8
7
0
32
9
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
10
Altay
22
8
7
7
2
31
11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
18
Boluspor
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2
10
10
-12
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23.Hafta Maçları
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Osmanlispor 2 - 0 Menemenspor
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22.02.2020 14:00
Erzurumspor 2 - 1 Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor 2 - 0 Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor 0 - 2 Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor 4 - 2 Altinordu
23.02.2020 14:00
Giresunspor 0 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor
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Altay - Adanaspor
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Istanbulspor - Boluspor