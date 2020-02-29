Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Futbol literatürüne “dikine oyun” kavramını sokanların kahramanlarından birisiydi Ersun Yanal. Ancak, Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşadığı 2013-14 sezonundaki istatistiklerini mumla aratan tecrübeli çalıştırıcının bu sezon çok da dik oynamadığını rakamlar ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin son beş yılı incelendiğinde Yanal her mevkide son sırada yer almayı başardı. ‘Fenerbahçe’nin birinci bölgeden attığı her 100 pasın kaçı ileri yönlü?’ diye bakıldığında 2017-18’de Aykut Kocaman’ın takımının yüzde 50,9’la ilk sırada yer aldığı ortaya çıktı. İkinci bölge lideri 36,2’yle 2015-16’da Pereira olurken üçüncü bölgenin en iyi rakamları geçen sezon gerçekleşti. Ortak nokta ise Ersun Yanal’ın bu sezonki takımının son beş yıl baz alındığında bütün mevkilerde sonuncu olduğu. Puan istatistiklerinde dibe vuran Yanal, bakalım ligin geri kalanında takımını istediği seviyeye getirebilecek mi?

Yeni sayfa açalım

Ersun Yanal, Antalyaspor maçını kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Samandıra’daki oyuncularına seslenen Yanal “Zor günler geçiriyoruz. Ama bu süreçten çıkmak bizim elimizde. Antalya’yı yenip kendimize yeni bir sayfa açalım” dedi.