Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın ara transferde renklerine bağladığı ve kısa süre içinde takıma alışan Kevin Prince Boateng mutluluktan uçuyor. Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Ganalı yıldız, siyah-beyazlı kulüple iki yıldır görüştüğünü ve sonunda transferinin gerçekleştiği için rahatladığını söyledi. Beşiktaş’a gelmeden önce ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ancak gelince bunu daha iyi anladığını belirten 32 yaşındaki oyuncu “İçeri girdikten sonra ise buradaki profesyonellik seviyesinin çok yüksek olduğunu, yapısının sağlam temellere dayandığını gördüm. Beşiktaş’ta oynadığım için kendimi çok özel ve şanslı hissediyorum. Bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir taraftar kitlesi önünde oynamak ve ilk maçımda ilk golümü atmam tarifsiz bir mutluluk yaşattı” sözlerini kullandı.

Sinirlerim bozuldu

Sergen Yalçın’ın kendilerini cesaretlendirdiğini belirten yıldız oyuncu “Ofansif futbolu tercih eden bir teknik direktör ve bu tercihi benim de futbol anlayışıma uyduğu için mutluyum. Maçlardan önce rakiplerimizi analiz ediyoruz ama esas önemli olan ise Sergen Yalçın’ın bize aşıladığı mantalite. ‘Sahada korkması gereken bir taraf varsa bu rakibimiz olmalı, biz cesaretli bir şekilde kendi oyunumuzu dikte etmeliyiz’ diyor. Oyuna böyle yaklaşımları olan bir teknik direktör ile çalışmak çok güzel” dedi. Trabzonspor maçını unutamadığını söyleyen Boateng “Çok iyi oynamamıza rağmen son anda iki puan kaybettik. Maç bitince bir süre yedek kulübesinde oturdum çünkü sinirlerim bozulmuştu ve sakinleşmeye ihtiyacım vardı” açıklamasını yaptı.

A.GÜCÜ MAÇINDA YOK

Gökhan şoku

∂ Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Gökhan Gönül, sağ üst adalesindeki ağrı sebebiyle antrenmana çıkmadı. Gökhan’ın Ankaragücü maçında forma giymesi zor görünüyor. Boateng’in de sağ ayak bileğinde zorlanma olduğu için dinlendirildiği öğrenildi.

TYLER BOYD:

Daha özgürüm

∂ Beşiktaş’ın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd, dünkü idmanda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sergen Yalçın’ın göreve gelişiyle daha iyi oynadıklarını belirten Boyd, “Sergen Hoca bana sahada daha fazla özgürlük veriyor. Bu yüzden kendimi daha iyi hissediyorum. Burada kalarak kendimi kanıtlamak istiyorum” dedi.

Fedakârlığa ihtiyacımız var

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinden camiaya seslendi. Bağış kampanyasına kısa süre içinde başlayacaklarını belirten Çebi “Bütün Türkiye’ye sevdamıza sahip çıkışımızı bizatihi kanıtlamak için var gücünüzle destek vereceğinizi biliyoruz. Yüksek meblağlara değil, samimi fedâkarlıklarınıza ihtiyacımız var. Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkçe konuşacağım

Berlin’de büyüdüğü için küçükken çok iyi Türkçe konuştuğunu belirten Boateng “Şu an o kadar iyi konuşamasam da birçok konuşmayı anlayabiliyorum ve tekrar ettikçe de çok çabuk öğrenirim. Bir sonraki röportajı da muhtemelen Türkçe yapabiliriz diye tahmin ediyorum” dedi.