Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, kupa yarı finali ilk maçında Fenerbahçe’yi 2-1 ile geçip avantaj sağlarken ilk golde Alexander Sörloth imzası vardı. O gol, ‘Kendin pişir kendin ye’ tarzındaydı. Rakibe pres yapıp kazandığı topu ağlara yolladı. Takipçi, fırsatçı ve kararlı bir forvet görüntüsü sergileyen her geçen gün üzerine koyarak giden Sörloth, değerine değer kattı. Sezon başında C. Palace’tan iki sezonluğuna 750 bin avro karşılığında kiralanan ve 6 milyon avro satın alma opsiyonu olan Sörloth, Avrupa kulüplerinin de yakın markajına girdi. Real Madrid, Manchester United, Newcastle United, Aston Villa ve Sheffield United gibi kulüplerin transfer listesinde olan forvet kariyer rekorlarına da imzasını attı.



> Devlerin markajında

Şu anda 36 resmî maçta 25 defa fileleri havalandıran Norveçli golcü, ayrıca en yüksek piyasa değerine de ulaştı. 2018’de kulübü C. Palace’ta 6 milyon avroluk değerini, 2019’da kiralık gittiği Gent’te de devam ettiren Sörloth, Trabzonspor’da 10 milyon avroluk bir değere ulaştı. An itibarıyla gözde golcü için telaffuz edilen rakamlar 15 milyon avroları buldu. Ve her geçen gün değeri katlanan futbolcu da ipler bordo-mavililerin elinde. Trabzonspor’da bir sezonu daha bulunan ve satın alma opsiyonu da 6 milyon avro olan Sörloth için Ahmet Ağaoğlu, aceleci değil. Golcünün iki kulvardaki yarışta etkilenmemesi adına sezon sonu bekleniyor.



SERİYE DEVAM

Büyükleregeçit yok

Bordo-mavililer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son iki sezonda oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve sadece bir mağlubiyet gördü. Yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ise iki galibiyet ve bir beraberlik elde edildi, gelenek sürdü.



O DA İSTİYOR

Novak’ta imza yakın

Fenerbahçe’ye karşı üç maçta üç gol atan Filip Novak, performansıyla alkış almaya devam ediyor. 76 maçta 13 gole adını yazdıran ve en golcü savunmacılardan olan Çekyalı oyuncu Trabzonspor’da kalacak. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan “Problem yok. Yakın zamanda sözleşmeleri imzalarız” dedi.