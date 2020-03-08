Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sekiz maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri hâline gelen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim oyuncularına seslendi. “Her maçımız final demiştik. Şimdi de altı puanlık maçlardan biri bizi bekliyor. Yenersek önemli rakiplerimizden birini daha arkamızda bırakmış olacağız. Yine tam konsantrasyonla 90 dakika boyunca mücadele etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Cimbom’da eksik yok

G. Saray’da kritik Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu defa oyuncu bolluğunda seçim yapmakta zorlanan Fatih Terim, yabancı sınırı sebebiyle Andone ve Jessi Sekidika’yı kadroya almadı.