Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 26. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmalarda Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Beşiktaş derbisini ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

