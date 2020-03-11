Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Galatasaray’da Adem Büyük’ten kötü haber geldi. Bugünkü idmanda yer almayan golcü oyuncunun sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.



Öte yandan bugünkü hazırlıkları tedbir amaçlı yarıda bırakan Henry Onyekuru’nun da antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissettiği açıklandı. Oyuncunun sağlık durumunun yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.