Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde 3 hafta önce Medipol Başakşehir'e kaptırdığı liderliği geri alacak. Malatyaspor ise kötü gidişatına dur diyerek düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Peki Malatya Trabzon maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Karadeniz ekibi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi halinde 52 puanla ilk sırada yer alan Medipol Başakşehir ile aynı puana ulaşıp averajla liderliği devralmış olacak.

Deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor'un, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da beraberlik aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında mağlup olan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından dış sahada 170 gündür kaybetmiyor.

Sörloth'un gol suskunluğu

Trabzonspor'da 19 golle gol krallığında zirvede bulunan oyuncusu Alexander Sörloth, 2 haftalık gol suskunluğunu bozmaya çalışacak. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında gol atamayan Norveçli golcü, bu sezon en fazla 2 haftalık gol atamadığı dönem yaşadı.

Çimşir ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile kazanarak yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Çimşir ile ligde 7 maçta mağlubiyet hiç yaşamazken 5 maçtan galibiyetle, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Da Costa, Messias ve Guilherme yok

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri bildirildi. Karadeniz ekibinde Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları sürüyor, Joao Pereira ve Majid Hosseini'nin durumlarının ise antrenmanların ardından netleşeceği belirtildi.