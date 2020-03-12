Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı tesiri altına alan ve spora da darbe vuran koronavirüs bizi ne kadar etkileyecek. Cevabı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. En çok merak edilen futboldaki durumdu ve bakan bu konuda “Lig planlandığı gibi devam edecek” dedi. Geçelim ayrıntılarına... Kasapoğlu “Gerek ülkemizdeki gerek uluslararası federasyonlarla olan çalışmalarımız neticesinde mart ve nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80’den fazla pek çok organizasyonu ertelemiş durumdayız” dedi.

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Bakan Kasapoğlu, Süper Lig’le ilgili ise “Liglerle ilgili sorular geliyor; ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Onlar da planlandığı gibi bu manada devam edecek” ifadesini kullandı. Bakan maçlarda seyirci kısıtlaması olup olmayacağı yönündeki soruya ise “Şu an için böyle bir durum söz konusu değil” cevabını verdi. Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas hâlinde olduklarını ve gelişmelerin takip edildiğini söyledi.