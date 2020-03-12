Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını dolayısıyla birçok spor organizasyonu askıya alınırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan da (FIBA) bir açıklama geldi. FIBA yaptığı açıklamada 13 Mart’tan itibaren geçerli olacak şekilde, Kadınlar EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup gibi organizasyonları durdurduğunu açıkladı.