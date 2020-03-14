Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sebebiyle dünyanın birçok yerinde acil tedbir önlemleri alınırken Türkiye de bu duruma kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanan kurul, önceki gün lig maçlarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Bu hafta sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray, kritik derbi öncesi TFF’ye flaş bir çağrıda bulunarak maçların seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Sarı-kırmızılılar resmî siteden yaptığı açıklamada “Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir” hatırlatmasında bulundu.

Hasılatlar düşecek

Maç naklen yayınlarının şifresiz olması gerektiği belirtilen açıklamada “Zira seyircisiz oynanması hâlinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları seyretmek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir. Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir. Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu sebeplerle liglerin ilk etapta 15 gün ya da bir ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz” denildi.

SEYİRCİSİZ MAÇLARDAN

35 milyon lira kayıp

∂ İkinci yarıda yakaladığı çıkışla şampiyonluğun en güçlü adayı hâline gelen ve 40 bin seyirci ortalamasına oynayan Galatasaray, başta Beşiktaş derbisi olmak üzere seyircisiz oynanacak maçlarda büyük zarar edecek. Sarı-kırmızılıların Beşiktaş, Gaziantep ve Trabzon maçlarının bilet ve GS Store mağazalarındaki satışlardan beklentisi 35 milyon lira idi. Bu karar, sarı-kırmızılıları önemli bir gelirden edecek.

Onyekuru sevinci

Galatasaray’a derbi öncesi Onyekuru’dan iyi haber geldi. Sol arka adalesinde gerilme olan Nijeryalı yıldız dün yapılan idmanın tamamına takımla birlikte katıldı. Yirmi iki yaşındaki yıldız oyuncun ağrılarının tamamen geçtiği ve derbide oynayabileceği belirtildi.

Florya’da alarm

Galatasaray, derbi hazırlıklarını sürdürürken Florya’da koronavirüs tedbirleri artırıldı. Florya’ya ziyaretçi alınması yasaklanırken soyunma odaları dezenfekte edildi ayrıca birçok noktada kurulan dezenfektan stantlarını oyuncuların sık sık kullanması istendi. Ayrıca sağlık ekibi oyuncuların ateşlerini aralıklarla ölçüyor.