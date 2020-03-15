Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kazanmaya hasret iki takım kozlarını Konya’da paylaştı. Son galibiyetini Aykut Kocaman’la alan yeşil-beyazlılar, 7 maçtan 5 puan çıkarınca ateş hattında kalmıştı. Sarı-lacivertliler ise 6 haftada galibiyetsiz 3 puan toplayarak zirveye el sallamıştı. Konya’nın başında bu sezon Antalya ile Kadıköy’de kazanan Bülent Korkmaz vardı. Geçiş hocası Zeki Göle yönetimindeki Fenerbahçe’de ise sakatı, cezalısı tam altı eksik. Stoperde iki ön liberoyla oynamak zorunda kalan rakibi karşısında etkili ataklar geliştiren Konyaspor’un, 16’daki gol sevinci VAR’a takıldı. Skubic’in sağdan ortasına iyi yükselen Ömer Ali’nin kafa vuruşunda Harun Tekin topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlıların gol talebi VAR izlemesinden geçemedi.

Konya'ya ilaç gibi

Topla oynama oranları Fenerbahçe’nin lehine olsa da kaleyi göremeyen sarı-lacivertlilerin aksine, Konyaspor kendinden emin hamlelerini sürdürdü. 24’te sağdan ortayı bu sefer Shengelia yaptı, vuran yine Ömer Ali oldu ama meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 42’de Jailson’un kafasından seken topa gelişine vuran Bajic ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. İlk 45’i şut çekemeden tamamlayan Fenerbahçe’de Ekici-Deniz değişikliği de beklenen etkiyi yapamadı. 48’de Bajic'in sağ çaprazdan şutunda Harun mutlak bir golü ayaklarıyla önlerken, 58’de de Bajic’in vuruşu direk dibinden auta çıktı. 67’de Skubic, 76’de Ömer Ali ikinci sarıdan kızardı. Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibini yine de aşamadı. Konya altın değerinde 3 puan alırken, sarı-lacivertliler galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Avrupa da gidiyor

Fenerbahçe, dünkü mağlubiyetle birlikte bir maç fazlasına rağmen ilk 4'ün 9 puan uzağında kaldı. Son derece kötü istatistiklere imza atan sarı-lacivertliler özellikle maçın ilk yarısında kelimenin tam anlamıyla döküldü. Takımın ilk yarıda ne bir şutu vardı, ne gol beklentisi ve ne de korneri. Sıfırı bol olan Kanarya, rakip ceza sahasına yapılan 5 ortada sadece 1 isabet sağlayabildi. İkinci 45'te biraz kıpırdayan futbolcular doğru dürüst net bir fırsat bile bulamadı. Tribünde büyük stres yaşayan Başkan Ali Koç'un takımı lig yolundan Avrupa'yı da neredeyse yele verdi. Çünkü sarı-lacivertliler bir maç fazlasına rağmen ligde ilk dördün 9 puan uzağına düştü. Sarı Kanarya'nın Avrupa Ligi için şimdi elinde bir tek kupa kaldı ama herkesin aklında aynı soru var. Bu takım bu futboluyla Trabzon'u eleyebilir mi?

BU SEZON İKİNCİ GALİBİYETİ

Fener'in belalısı Korkmaz

∂ Bu sezon Antalya'nın başındayken F.Bahçe'yi ligin ilk yarısında Kadıköy'de 1-0 yenen Bülent Korkmaz dün bu defa Konya'nın başında rakibini aynı skorla şoka soktu. Yeşil-beyazlı takım Süper Lig'de 7 maç sonra kazanarak büyük moral depoladı.

ZEKİ MURAT GÖLE:

Bu son maçımdı

∂ Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, "Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadık. Rakip 9 kişi kaldı ve biz en ufak bir istek ve arzu ortaya koyamadık. Kendi adıma utanıyorum. Lisans olarak iki maça çıkabiliyorum. Bu son maçımdı" dedi.

BÜLENT HOCA TEPKİLİ

VAR hata yapamaz

∂ Konya'nın teknik patronu Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Yürekten oynadıklar. 9 kişi kaldıktan sonra gol yemeden kazandık. Ömer Ali'nin pozisyonu goldü bence. Orta hakemler hata yapabilir ama VAR'daki hakem hatası yapamaz" dedi.