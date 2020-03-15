Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın derbide mutlak galibiyet hedefliyor. Bunun için de takımının kontrollü futbol oynamasını kesinlikle istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı genelde bu tür büyük maçlar için kullanılan “Önce durdur sonra vur” parolasını bile değiştirdi. Karşılaşmanın seyircisiz oynanmasının avantajını da kullanmak isteyen siyah-beyazlıların patronu, ilk dakikalardan itibaren maça ortak olan bir takım görüntüsü vermeyi planlıyor.

> Tahriklere kapılma

Beraberliğe kesinlikle razı olmadığını söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, “Bir puan hiçbir işimize yaramaz. Sezonu en iyi yerde bitirebilmek için bu maçı mutlaka kazanmalıyız” sözleriyle futbolcularını motive etti. Öte yandan kart konusunda da uyarıda bulunan Sergen Hoca, Galatasaray’da özellikle Feghouli, Sarrachi ve Donk’un tahrik edici hareketlerde bulunabileceğini belirterek oyuncularından 90 dakika boyunca sakin kalmalarını istedi.

Çebi’den yakın takip

Kara Kartal, Galatasaray maçının son taktik provasını Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptı. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Bilgihan Sürmen ve Hakan Daltaban da takip etti.