Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe’de dikiş tutmuyor. Kâbus gibi geçen bir sezonun ardından Ersun Yanal’la şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerde düşüş tecrübeli çalıştırıcının vedasından sonra da hız kesmedi. Tribünler yıllarca süren bekleyişin ardından göreve gelen Ali Koç’u istifaya davet ederken, camia da başkana kongre çağrısında bulundu. Yönetimdeki ilk çatlak Metin Şen olmuştu. Koç’un yakın arkadaşı Şen’in ardından Esra Nazlı Ercan ve Belgin Aral’ın istifaları geldi. Ağır toplardan Burhan Karaçam da önce görevlerini bıraktı ardından da toplantılara katılmayı. İşler sarpa sarmaya başlayınca Başkan Ali Koç güven tazelemek için kolları sıvadı.

> Kongre sürpriz olmaz

Başkan Ali Koç, yeni sezonda sadece futbolcu ve teknik heyette değişiklik yapmayacak. Koç, yönetim kurulunu da adeta sil baştan yapılandırmayı planlıyor. Camianın önde gelen isimleriyle temasa geçen Ali Koç’un herkes tarafından kabul gören, çok daha güçlü ve etkin bir yönetici grubunu bir araya getirmeye çalıştığı belirtiliyor. Galatasaray mağlubiyeti sonrası yoğun eleştiriler üzerine “Genel kurul isteyen varsa hodri meydan” çıkışında bulunan Koç’un güvenoyu almak ve baskıyı azaltmak adına da olağanüstü seçim hamlesi yapması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Koç’un en güvendiği isimlerden de beklemediği boyutta eleştiriler almaya başladıktan sonra bu karara sıcak baktığı belirtiliyor.

Son 17 yılın en kötüsü

Ligde 7 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana en uzun kazanamama serisine ulaştı. 2002-03’te 9 maç 3 puana hasret kalan sarı-lacivertliler, eğer üç maç daha galibiyet alamazsa tarihin en kötü rekorunu geliştirmeyi başaracak!

Sezon sonu Erol Bulut

Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut’a teslim edecek. Alanyaspor’la başarılı bir sezon geçiren genç hoca yeni sezonda sarı-lacivertlilerin başına geçecek. Bulut’la her konuda anlaşan Fenerbahçe sezonu altyapı hocalarıyla tamamlayacak.