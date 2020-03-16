Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbinin oynanmasına tepkiliydi. “Maçın içinde taraftarın olmaması, bu süreçte akılların tamamen hastalık, hadiselerde olması oyuncularımızın konsantrasyonunu bozdu. Bunun için kimseyi eleştirmeyeceğim. 50 bin taraftardan yoksun olmak çok kolay değil” diyen Terim, “Beşiktaş gibi ciddi bir rakip ve derbi maçta ikinci hapsettiğimiz bir oyunda kazanamadık. Onları tebrik edemiyorum. Biz mantıklı bir şey açıklayamadık kendilerine” sözlerini kullandı.

> Paranoyak olduk

Fatih Hoca şöyle devam etti: Dünyada herkes erteledi. Türkiye’de her türlü kurum, kuruluş evlerine gönderildi. 100 yıldır oynuyor bu takımlar. Ne tadı var, ne tuzu var... Neden seyircisiz oynuyoruz? 850 kişi resmî görevli var. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var. Bizim gibi takım sporlarında erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Ama birimizde çıkarsa ne olacak? Bizim canımız yok mu? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz? Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk...

STAT DEZENFEKTE EDİLDİ

Tertemiz derbi

∂ Derbi öncesi Türk Telekom Ali Sami Yen Stadı’nda sıkı bir çalışma yapıldı. Soyunma odaları, karma alan, tribünler, yedek kulübeleri dezenfektan ekiplerince temizlendi. Ayrıca bütün girişlere dezenfektan sıvı stantları kuruldu.

KISA SÜRELİ SAKATLIK

Ryan Donk korkuttu!

∂ Derbi öncesi Galatasaray’da Ryan Donk teknik heyeti korkuttu. Takım ısınmaya çıktığında adalesinde ağrı hisseden Donk kenara geldi. 7-8 dakika tedavi olan Hollandalı oyuncunun on birden çıkarılması gündeme geldi fakat son anda kadroya alındı.

CİMBOM BİTİRDİ

Derbi karnesi orta

∂ Galatasaray, tarihi iki rakibiyle bu sezonki derbilerini tamamladı. Cimbom Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Kartal ilk yarıdaki karşılaşmayı evinde tek golle kazanmıştı.

Aslan 10 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Beşiktaş ile golsüz berabere kalmasıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Geride kalan karşılaşmalarda Cimbom 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken, söz konusu müsabakalarda 26 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

3 puanınız batsın

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Avrupa’da bırakın liglerin ertelenmesini, sokağa çıkma yasağı ilanı aşamasına gelindiği noktada; başta sporcu sağlığı olmak üzere küresel salgından korunmak için maçların ertelenmesi talebimizi ‘rakipten korkmak olarak’ algılayanlara sözüm şudur: 3 puanınız batsın!” ifadelerini kullandı.

MİNİ YORUM

Tereyağından kıl çekti!

Ülkemizde 7 FIFA, 10 FIFA yardımcı hakemi varken böylesine önemli bir derbi müsabakasında sahada görev yapan 4 hakemin de FIFA kokartlı olmaması, FIFA hakem listelerinin çok adil olmadığını gösterir.

8. dakikada Karius - Donk çarpışmasında Galatasaraylılar penaltı bekledi, ancak Donk topa vurduktan sonra Karius’la çarpıştığı için Bitigen, haklı olarak “devam” dedi.

26. dakikada Burak ofsayt pozisyonunda iken aldığı topu ağlara gönderdi. Yardımcı İsmail Şencan’ın, önce oynatıp sonra bayrak kaldırması doğru bir karardı.

Abdülkadir Bitigen maça çok iyi hazırlanmış, oyuncularla kurduğu diyaloglar sayesinde maçın kontrollü sürekli elinde tuttu. Seyirci olmaması da onun işini kolaylaştırdı. Düdüklerinde ve kartlarındaki doğruluk oranı çok yüksekti. Belki bir ya da iki sarı katı atlamış olabilir. - Hakem Hocası Ali Kunak