Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, seyircisiz oynanan Galatasaray derbisindeki 0-0’lık sonuçtan hiç memnun değil. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor ve Başakşehir’in berabere kaldığı haftada Galatasaray’ı mağlup etmek zirve yolunda dev bir adım atılmasını sağlayacaktı ancak bu büyük fırsat kaçtı. Maç sonrası yardımcılarıyla birlikte karşılaşmanın muhasebesini yapan Sergen Hoca, özellikle iki oyuncusundan yakındı. Tecrübeli teknik adam, tek bir nokta dışında derbide bütün planlarının tuttuğunu, 10 numara bölgesinde verimsiz kalmalarının neticesinde bir puana razı kaldıklarını söyledi.

> İsyan etti

Karşılaşmaya 10 numara bölgesinde Boateng’le başlayan Sergen Yalçın, Ganalı yıldızın etkisiz olması sebebiyle oyuna sıkça eleştirdiği Ljajic’i almak zorunda kaldı. Ancak Boşnak asıllı yıldızın da hiçbir varlık gösterememesi Sergen Hoca’yı isyan ettirdi. Varlığıyla oyuna ağırlığını koyabilecek ve skora direkt etki edebilecek bir 10 numaranın eksikliğini yaşadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı “En azından Burak Yılmaz’a top taşıyabilecek bir oyuncumuz olsaydı galip gelen biz olurduk” diyerek Boateng ve Ljajic’e sitem etti.

“ELİNDEN GELENİ YAPTIN”

Burak’a özel tebrik

∂ Derbi öncesine kadar maçların sonuna doğru Burak Yılmaz’ı sık sık oyundan çıkaran Sergen Hoca’nın, Galatasaray maçındaki performansından dolayı golcü oyuncuyu özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının “Sen maç boyunca elinden geleni yaptın. Bütün çabalarına rağmen bir defa bile istediğin bir top alamadın” dedi.

Ara vermediler

Derbide G.Saray’la yenişemeyen Beşiktaş, çalışmalarına ara vermedi. Siyah-beyazlılar dün 1,5 saate yakın bir antrenman gerçekleştirdi. İdmana sakat olan Douglas dışında bütün oyuncular katılırken Dorukhan sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü. Sergen Yalçın idman sonrası oyuncularına bir gün izin verdi.