Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu önceki gün liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması konusunda karar almıştı. Başkan Nihat Özdemir’in açıklamaları futbol camiasından büyük tepki gördü. Sebebi de koronavirüs konusunda her türlü tedbir alınırken ve herkes “evde kal” çağrısı yaparken futbol maçlarına devam edilmesi eleştirildi. Süper Lig’de forma giyen yerli ve yabancı oyuncuların bir çoğu, devam kararının herkesin sağlığını olumsuz şekilde etkileyebileceğini vurgulayarak “Bizim de ailemiz var” görüşünü savundu. Kaldı ki teknik direktörler de aynı görüşteydi. Otellerde kalınmasının, maçlar için seyahat edilmesinin herkesi risk altında bırakacağı ifade edildi.

> Futbolcu paylaşımları...

G.Saray’ın dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao sosyal medya mesajında, “Dünyanın dört bir yanında insanlar ölüyor. Ve biz futbol oynamayı konuşuyoruz” siteminde bulunurken Muslera, “Evinde kal Türkiye. Biz de evde kalmak istiyoruz” paylaşımı yaptı. Antalyasporlu Yekta Kurtuluş “Seyircisiz devam kararı alan büyüklerimizi bizimle uçakla seyahat etmeye davet ediyorum” göndermesi yaparken Malatyasporlu Karim Hafez “Lige devam etmek, büyük bir risk taşıyor. Lütfen bizi ve ailemizi koruyun” dedi. Sivassporlu Mert Hakan Yandaş da “Oyna, devam çünkü bizim bir ailemiz yok” diye isyan etti.

Hepimiz virüsten korkuyoruz

Denizlispor’un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, liglerin devam edip maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs endişesini dile getiren Kolombiyalı “Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya korkuyor. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor, biz de öyle istiyoruz” ifadesini kullandı.

ORTAK KARAR OLSUN

Antalyaspor dikkat çekti

∂ Antalyaspor’da Charles, ülkesi Brezilya’da karantina altına alınırken kulüp Tamer Tuna’nın “Sadece Charles değil geçen hafta önceki hafta, yabancı ve yerli oyuncularımızın beraberdik. Hastayız demiyoruz ama potansiyel hastayız” sözleri hatırlatıldı ve ortak karar verilmesi istendi.

İKİ KARAR DAHA

Kulüpler Kupası ertelendi

∂ Dünyadaki futbol organizasyonlarının ertelenmesine devam ediliyor. FIFA, Çin’de yapılacak 2021 Dünya Kulüpler Kupası’nın ileri bir tarihe alındığını duyurdu. Asya Futbol Federasyonu da koronavirüs nedeniyle 2020 AFC Asya Kupası maçlarını erteledi.