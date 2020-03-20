Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun federasyon başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından TFF’nin liglere ara verildiğini açıklaması Galatasaray kanadında sevinçle karşılandı. Beşiktaş derbisi sonrasında liglerin seyircisiz oynanmasına en büyük tepkiyi teknik direktör Fatih Terim vermiş “Bizim canımız yok mu?” çıkışında bulunmuştu. Bu açıklamaya özellikle yabancı oyuncular da büyük destek vermişti. TFF’nin aldığı karar sarı-kırmızılıları rahatlattı. Oyuncuların koronavirüs vakasına yakalanma endişesi yüzünden Fatih Terim, takıma iki gün izin vermiş çarşamba günkü antrenmanı da iptal etmişti.

> Günlük rapor

Erteleme kararının en doğrusu olduğunu belirten sarı-kırmızılılar “Hatta gecikmiş bir karar oldu. Geçtiğimiz hafta büyük risk alınarak maçlar oynatıldı” görüşünde birleşti. Sarı-kırmızılı oyuncular teknik direktör Fatih Terim’e de futbola verilen arada bireysel olarak çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdüreceklerine dair söz verdi. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için hazır olmaları gerektiğinin farkında olduklarını söyleyen oyuncular evde belirlenen program dâhilinde sıkı bir şekilde çalışacaklarını söyledi. Terim ve ekibi oyunculardan karantina süresince günlük rapor alacak, gerekirse yönlendirmelerde bulunacak.

Evden çıkmayın

Teknik direktör Fatih Terim, lige verilen aranın ‘tatil’ anlamına gelmediğinin altını çizdi. Günlük çalışma programına harfiyen uyulmasını isteyen tecrübeli hoca “Mecburi durumlar dışında seyahat etmeyin ve evden çıkmayın” dedi. Sağlık ekibi de salgından korunmaları için oyunculara gerekli bilgilendirmeleri yapacak.

Devletimizi tebrik ediyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Devletimiz Türk sporu adına çok doğru ve haklı bir karar aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Salgın riskinin kalkmasıyla, maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ediyoruz. Bundan sonra yapılması gereken tek şey, devletimizin ve Sağlık Bakanlığı’mızın bütün talimatlarına uymaktır” açıklaması yaptı.

Bu hastalığı ciddiye alalım

Galatasaray’ın başarılı bek oyuncusu Martin Linnes’in eşi Elisabeth Linnes, salgına dikkat çekip “On yedi gün şehitlere ağlamıştık ve şimdi tekrar ağlıyoruz. Birçok yaşlı ve zayıf insan ölüyor. Eğer bu hastalığı ciddiye almazsak daha da çok insan hayatını kaybedecek” paylaşımında bulundu.