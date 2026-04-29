Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da "Yükümlülüklerini yerine getirmeyene bir daha maden ruhsatı yok" demişti.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

'SÜRE UZATIMI' TALEP EDİLMİŞ

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir."

BAYRAKTAR 'BİR DAHA RUHSAT YOK' DEMİŞTİ

Ankara'da madne işçilerinin grevinin bakanların araya girmesiyle sonlanmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem. Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok" demişti.

Bugünse bazı yayın organları söz konusu şirkete ruhsat verildiği iddialarını ortaya atmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası