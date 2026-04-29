Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi’nde görev yapan 36 yaşındaki müzik öğretmeni Anıl Karakuzu, nöbetçi olduğu pansiyon odasında sabah saatlerinde ölü bulundu. Uyku apnesi rahatsızlığı olduğu belirtilen Karakuzu’ya gün içinde ulaşılmaması üzerine odaya giren görevliler, genç öğretmenin hayatını kaybettiği gerçeğiyle yüzleşti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam pansiyonda nöbetçi öğretmen olarak görev yapan Anıl Karakuzu, sabah saatlerinde uyumaya devam etti. Okul görevlilerinin, Karakuzu'nun o saatte dersi olmadığı gerekçesiyle kendisini uyandırmadığı ve ayrıca uyku apnesi rahatsızlığı bulunduğunu bildikleri için müdahale etmedikleri öne sürüldü.

36 yaşındaki öğretmenden acı haber… Anıl Karakuzu odasında ölü bulundu

HALA UYUYOR ZANNETTİLER…

Öğle saatlerinde durumdan şüphelenen görevliler, saat 12.30 sıralarında öğretmenin kaldığı odaya girdi. Karakuzu'yu hala uyuyor zannederek uyandırmak isteyen görevliler, genç öğretmenin nefes almadığını fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Anıl Karakuzu'nun hayatını kurtaramadı. Genç öğretmenin ölümü, okulda ve ilçede büyük üzüntüye yol açtı.

OTOPSİ YAPILACAK

Karakuzu'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası