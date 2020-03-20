Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının bir araya geldiği koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantıdan beklenen karar çıktı: Türkiye’de bütün ligler ertelendi… Yapılan toplantının ardından açıklamalar yapan Bakan Kasapoğlu “Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin tedbirlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz. Devletimizin bütün kurumları koordine şekilde çalışarak önlemleri hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Bu salgının üstesinden geleceğiz. Özellikle 14 günlük karantina süreci çok önemli. Bu konudaki tedbirlere harfiyen uyulması önemli” diye konuştu.

> UEFA da erteledi

Virüsün en çok etkilediği alanlardan birinin spor olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu “Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA da EURO 2020’nin bir sene ertelenmesi kararını aldı. Federasyon başkanlarıyla detaylı bir değerlendirme imkânı bulduk. Bizim amacımız Türk gençlerinin yarınlarını planlamak. Geçtiğimiz hafta bütün müsabakaların seyircisiz oynanması kararını almıştık. Şimdi ise hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir” dedi.

> Haftada iki maç mı?

Dün Kasapoğlu’nun açıkladığı kararlarda liglerin yeniden başlaması ile ilgili net bir tarih verilmese de TFF’nin önündeki yol yaritası için iki farklı takvim oluşturulduğu iddia edildi. Buna göre ilk hedef, 27 Haziran’a kadar liglerin tamamlanmasını sağlamak ve maçları 3 hafta sonra (10 Nisan Cuma) seyircili olarak başlatmak. Fakat virüs salgınının durumuna göre bu tarih 30 Nisan da olabilir. 8 haftası kalan Süper Lig’in 3 hafta sonra başlaması halinde haftada bir maç ile sezonun tamamlanması planlanırken, 30 Nisan tarihine uzaması halindeyse hafta içi de maçların oynanabileceği gelen haberler arasında.

Türkoğlu: Karar bizi mutlu etti

∂ TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu “Maçların erteleniyor olduğunu duymak bizi gerçekten mutlu etti. Erteleme kararından sonra bizim işimiz biraz daha farklı olacaktır. Kulüplerden, sporculardan isteklerimiz daha net olacaktır. Kendilerine daha sıkı bakmaları gerekiyor. Süreci beraberce atlatacağız” dedi.

2021 KULÜPLER KUPASI

Bir karar da FIFA’dan

∂ FIFA, Çin’de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası’nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Organizasyonun gerek Avrupa Futbol Şampiyonası gerekse de Kupa Amerika ile çakışmaması için ertelendiği belirtildi.

BİR AY FUTBOL YOK

Nijerya da erteledi

∂ Nijerya’da ligler ertelendi. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden bütün futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.

ATP ASKIYA ALDI

Tenis 7 Haziran’a

∂ ATP ve WTA’nın düzenlediği turnuvalar, salgın sebebiyle 7 Haziran’a kadar durduruldu. Buna göre, bu tarihten önceki Madrid, Roma, Strasbourg gibi turnuvalar gerçekleştirilmeyecek.

LE MANS ÜÇ AY YOK

Motor sesi kesildi

∂ Bu yıl 88. defa düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı, salgın sebebiyle ertelendi. FIA yapılan açıklamaya göre, yarış Fransa’nın Le Mans şehrinin ev sahipliğinde 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak.

CONMEBOL’ÜN KARARI

Libertadores 5 Mayıs’ta

∂ Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana kupalarının 5 Mayıs’a kadar askıya alındığını duyurdu. CONMEBOL, 2020 Kupa Amerika’nın da gelecek yıla ertelendiği açıklamıştı.

NEYMAR VE THIAGO SILVA

Brezilyalılar gitti

∂ Paris Saint-Germain forması giyen Neymar ve Thiago Silva, salgın sebebiyle Fransa’dan ayrılıp ülkeleri Brezilya’ya gitti. Geçen yaz transfer döneminde Barcelona’ya gitmek isteyen Neymar’ın ayrılığı kafaya taktığı belirtildi.