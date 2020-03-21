Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de liglerin ertelenmesinin ardından nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Kulüpler Birliği, konuyu masaya yatırmak için dün telekonferans sistemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun önceki gün federasyon başkanlarıyla yaptığı toplantıda “Ligleri ertelemek en kolayı, federasyonların planı nedir, ne gibi alternatif senaryo hazırladınız?” sorusuna cevap arayan 18 kulübün temsilcileri uzunca bir süre konuyu tartıştı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

> Ligde 8 maç var

Üç senaryo üzerinde durduklarını belirten Sepil “Birincisi bu virüs kısa sürede kontrol altına alınır. Ligler hemen başlar. Zaten bizim sekiz maçımız kaldı. Üç de kupa maçımız var. Yani final oynayan takım en fazla 11 maç yapacak. Buna karşılık Avrupa’daki ligler daha sıkışık. UEFA’nın da haziran sonuna kadar liglerin tamamlanması, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanması arzusu var. Buna uymak için ilk senaryoda ligi 17 Nisan’da başlatıp, 27 Haziran’da bitirmek var. İkinci senaryo virüs vakasının kontrol altına alınmasının uzaması durumunda hızlandırılmış lig oynamak. Yani şampiyonu ve düşenleri hızlıca belirleyen play-off sistemini hayata geçirmek” dedi.

> Avrupa da tartışıyor

Üçüncü senaryonun en zoru olduğunu söyleyen Sepil “İnşallah yaşamayız. O da ne? Bu işlerin maalesef gecikmesi, bütün dünyanın kötü etkilenmesi durumunda ne yapacağımız konusu… Zaten bunu biz değil bütün Avrupa tartışıyor. Ligler ne olmalı, tecil mi edilmeli, yok mu sayılmalı? Bu kötü senaryoda yapılacak şey ligleri şimdiki sıralamayla tecil etmek” dedi. Öte yandan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, play-off sistemine karşı olduklarını belirterek, ""Toplantıda play-off gündeme gelmedi. Böyle bir şey yok. Mehmet Sepil'in söylemleri kendi düşüncesi olabilir" Play-off sistemi bütün kulüplere haksızlık olur. İlk kaç takımın katılacağına kim karar verecek?" dedi.

İDMANLAR EVDEN YAPILACAK

Oyuncuya izin yok!

∂ Kulüpler Birliği’nde gündeme gelen konulardan biri de futbolsuz geçen günlerde kulüplerin oyunculara izin verip vermeyeceğiydi. Futbolcuların bu süreçte evde çalışmaları konusunda fikir birliğine varıldı. Mehmet Sepil “Yabancılar giderse ülkelerinde 14 gün, dönüşte burada 14 gün karantinada kalacak. Bunun altından kalkamayız” dedi.

TOSUN’DAN AÇIKLAMA

Kendi adıma sevinçliyim

∂ EURO 2020’nin 2021 yılına ertelenmesine sevindiğini gösteren bir tweet atan Cenk Tosun, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Tosun “O kadar insan ölüyor, ben de çok üzgünüm ama EURO 2020 benim için çok önemliydi. Herkesin emeği büyük ama benim de çok emeğim var” dedi.

UEFA AÇIKLADI

EURO 2020 değişebilir

∂ Gelecek seneye ertelenen EURO 2020'nin adının yine aynı kalacağı açıklandı. UEFA dün gece son bir açıklama daha geçti ve "Hata için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi hakkında henüz bir karar verilmedi" denildi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Merih temiz çıktı

∂ İtalya’da Juventus forması giyen bazı futbolcularda koronavirüs testlerinin sonuçları pozitif çıkmıştı. Juventus’ta teknik ekip ve futbolculara yeniden test uygulandı. Merih’in test sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Bu haber oyuncunun ailesini rahatlattı.

YENİ SEZON DA TEHLİKEDE

Premier Lig seyircisiz mi?

∂ Dünya genelinde hızla yayılan yeni kononavirüs vakaları sebebiyle İngiltere’de futbol karşılaşmaları 3 Nisan tarihine kadar ertelenmişti. Virüsün İngiltere’deki yayılma oranına göre gelecek sezon lig maçlarının seyircisiz başlayabileceği belirtildi.

JAPONLAR ÇÖZÜMÜ BULDU

Küme düşme kaldırıldı

∂ Japonya’da virüs salgınının oluşturduğu olumsuzluklar sebebiyle 1, 2 ve 3. futbol liglerinde küme düşme 2020 sezonunda kaldırıldı. 56 kulübün aldığı ortak karar gereği bu sezon için ligden düşmenin kaldırıldığı, alt liglerde bulunan takımların üst liglere yükselebileceği belirtildi.