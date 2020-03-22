Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin ertelenmesiyle birlikte son günlerde dillendirilmeye başlanan 'şampiyon play-off oynanarak belirlenir' konusuna tepki göstererek, "Bazı çevreler tarafından bu play-off konusu gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Liglerin sona ermesine kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maç yapılır. Bunu düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. 17 Nisan'da normale dönerse lig başlar ve normal kurallara göre bitirilir" dedi.

Gelirimiz kalmadı

"Ertelemenin doğuracağı finansal ve ekonomik sıkıntılar olacak" vurgusu yapan Ağaoğlu, "Maçlar oynanmıyor, naklen yayın geliri yok. Federasyondan oynadığımız maçlar sonunda puan karşılığında aldığımız gelir yok. Bu hafta tüm mağazaları da kapattık, ürün satışından da gelir yok" derken, "31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren oyuncular var. Ancak bunların hiçbiri şu an gündem değil. Önce bir canı kurtaralım" sözlerini kullandı.

JEVTOVIC’E GÖRE;

Sörloth her türlü atıyor

∂ Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Marko Jevtovic, Trabzonsporlu Sörloth için “Adam ceza sahası içinde çok güçlü, topu kovalıyor, ayakla atıyor, kafayla atıyor her pozisyonda gol atma yeteneğine sahip. Şu anda ligdeki en iyi oyuncu. Hatta bir ara Real Madrid’in transfer listesine girmişti” dedi.

ALİ KOÇ’LA GÖRÜŞTÜM

Ağaoğlu, "Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var. Sayın Başkan Ali Koç ile konuştum, geçmiş olsun dileklerimi ilettim, yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Kendisi hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık" dedi.