Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Koronavirüs tehdidi sebebiyle liglere ara verilirken, sezonun geri kalanında ne olacağı hâlâ daha belirsizliğini koruduğu için Beşiktaş’ta transfer çalışmaları şu an askıya alınmış durumda. Önceki gün siyah-beyazlı yöneticilerle bir toplantı gerçekleştiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, gönderilecekler listesini henüz belirlemediğini ve sezon sonunu beklediğini söylemişti. Her ne kadar şu anda transferde somut adımlar atılamıyor olsa da tecrübeli çalıştırıcı yapılacak takviyeler için şimdiden görüşünü belirtti. Yeni sezonda kendi kurduğu takımı yönetecek olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, alınacak her oyuncuda son sözü söyleyecek isim olacak. Sergen Hoca’nın yönetime verdiği en önemli talimat ise yeni sezonda yapılacak transferin hiçbirinin kiralık olmaması yönünde

> Destek buldu

Kiralık oyuncu almanın büyük risk olduğunu savunan Sergen Yalçın, yeni sezonda kadroda en fazla iki kiralık olmasını istedi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de tecrübeli çalıştırıcının bu talebiyle ilgili herhangi bir sıkıntısının olmadığı ve hocaya destek verdikleri belirtildi. Kartal’ın teknik patronunun şu anda kiralık olarak forma giyen isimlerden en beğendiği isim ise Mohamed Elneny. Sezon başında Arsenal’den transfer edilen ve hem hücumda hem de savunmada gösterdiği performansla Aiba ile takımın en önemli dişlilerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise yönetimi zorluyor. Yönetim, Mısırlı futbolcunun 18 milyon avroluk opsiyonunu düşürmek için çaba harcıyor.

Yatmak yok idmana devam

Beşiktaş kalecisi Luris Karuis evde kalanlardan ve aynı zamanda da çalışanlardan... Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Alman eldiven sosyal medya hesabından evinin bahçesinde bireysel olarak çalışan bir görüntüsünü paylaştı.

VICTOR RUIZ: Türkiye daha geride

∂ Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz, ülkesinin basınına verdiği demeçte Türkiye'deki durumu anlattı. Koronavirüs sebebiyle ilk önce okulların kapatıldığını belirten Ruiz, "Bunun dışında hayat aynı şekilde devam ediyordu. Günler geçtikçe durum daha da kötüleşiyor. Endişeler büyüyor ama Türkiye'deki durum İspanya ve İtalya seviyesinde değil" sözlerini kullandı.

TALISCA’DAN YENİ HAREKET

Bir sinyal daha çaktı

∂ Beşiktaş’a dönmek için yönetime haber gönderen Anderson Talisca, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncu, ‘Come to Beşiktaş’ mesajının altına menajerini de etiketleyerek düşünceli surat emojisi kullandı. Talisca’nın bu hareketi, menajerinden haber beklediği şeklinde yorumlandı.

AHMET NUR ÇEBİ:

Ertelemeye karşı değiliz

∂ Beşiktaş’ın, Trabzon-spor, Sivasspor ve Kasımpaşa ile birlikte ligin ertelenme kararına karşı oy kullandıkları iddia edilmişti. Bu durum üzerine görüşünü aldığımız Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Kesinlikle böyle bir durum yok. Ligin ertelenmesi kararını yerinde buluyoruz” sözlerini kullandı.