Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu Süper Lig ve alt liglerin durumu ne olacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir, üç senaryonun konuşulduğu süreçle ilgili iki ihtimali (tabii değişmezse) ortadan kaldırdı. Özdemir, ligin şu anki haliyle tescilinin ve play-off'un söz konusu olmadığını söyledi. Ve öne çıkan en güçlü ihtimal (ki kulüplerin büyük çoğunluğu da bunu istiyor) ligin oynatılarak bitirilmesi yönünde. Ancak tabii burada önemli olan da koronavirüs salgınının seyri. İşte dünyayı etkisi altına alan ve insanları eve kapatan koronavirüs tehdidine karşı yol haritası...

> Sahada bitirelim!

TFF’nin planına göre; eğer koronavirüs salgını nisan sonuna kadar kontrol altına alınır ve hayat normale dönerse mayıs başında liglerin hızlandırılmış bir fikstür uygulaması ile sahada neticelendirilmesi. Bu takvimde haftada üç maç var. Böylece Süper Lig’in kalan 8 haftası 40 gün bir dilimde sonuçlandırılmış olacak. Burada akla gelen, bazı futbolcuların sözleşmelerinin mayıs 2020 itibariyle sona ermesi. Bunlar ne olacak? Süreç uzarsa oynayabilecekler mi? İstisnai duruma bağlı olarak mukavelelerde sezonun bitmesi baz alınacak.

> Uluslararası uyum

Federasyonun öncelikli bu A planında sadece TFF’nin görüşü değil, FIFA ve UEFA’nın da hareket planı ile tavrı da büyük önem arz ediyor. Her ne kadar federasyonlar özerk olsa da millî maçlar, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi takvimlerin de planına dikkat etmek gerekiyor. Olası bir çakışma durumu, hem futbolcular, hem kulüpler hem de uluslararası boyutta problemleri beraberinde getirebilir. Ancak FIFA ve UEFA’nın 2020’deki organizasyonlarla ilgili kararına bakıldığında birçok etkinliğin ertelendiği aşikâr.

> Talimat ne diyor?

Öncelik ligin oynanarak bitmesi gibi görünse de diğer ihtimal ise FIFA ve TFF talimatlarında da yer alan mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamayan liglerin durumu. TFF Müsabaka Talimatı 26. Madde 3. Fıkra’nın özetine göre TFF, herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını karara bağlama ve ilan etme hakkına sahip. Ki bu konuda da bazı kulüp başkanlarından açıklamalar gelmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, insan sağlığını ön plana çıkarıp “Süreç uzarsa liglerin oynanmamış kabul edilmesi tercihim” ifadesini kullanmıştı.

SORU İŞARETİ

Avrupa’ya kim gidecek?

TFF’nin ligi yok sayması halinde akla gelen en önemli soru; Avrupa kupaları konusunda... Eğer 2019-2020 sezonu mücbir sebeplere bağlı olarak yok sayılırsa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ne kimler katılacak? TFF bu kararını neye göre belirleyecek. Yok sayılan bir ligde mevcut puan tablosuna göre Avrupa kupalarına katılacak kulüpleri belirleme tartışmaları da beraberinde getirebilir.