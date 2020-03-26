Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV’ye telefonla bağlanarak gündeme dair açıklamalar yaptı. En çok merak edilen koronavirüs testinin sonucuydu. Cengiz bu konuda “Bende hiçbir belirti yok. Sonuçları bekliyoruz” dedi. Cengiz “Fatih Hocam ile telefonla konuştum. Sağlığı maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın. Albyarak’ın durumu hergün daha iyiye gidiyor. Albayrak’ın eşi dışında oğlu Hikmet’in de test sonucu maalesef pozitif çıktı. Hepsine sağlık diliyorum. Derbiden sonra oyuncular oynamak istemediği için toplantı yaptık. Fatih Hocam ile Albayrak yan yana oturdu. Bununla ilgili şakalaşmıştık” dedi.

> Fenerbahçe’ye hakkını verdi!

Mustafa Cengiz “Biz liglerin ertelenmesini istediğimizde, bize saldıranlar, suçlayanlar acaba utanıyor mu? Erteleme için 4 takım imza vermedi. Bunları açıklayamam, ama Fenerbahçe erteleme istedi. Haklarını verelim. 12 Mart Perşembe günü TFF ‘seyircili’ dedi, devletimiz 3 saat sonra ‘seyircisiz’ dedi. Nihat beyi aradım, futbolcuların oynamak istemediğini ertelemekte hayır olduğunu söyledim. Fatih Hoca’m çok çaba gösterdi. Futbolcuları tek tek ikna etti ve maça çıkarttı. Biz bunu TFF’ye anlattık, inanmadılar. TFF inatla ligi seyircisiz devam ettirmek istedi. Ama sağ olsun devletimiz ligleri erteledi” ifadesini kullandı.

Dualarınızla iyi olacağım

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve pazartesi gününden beri hastanede tedavi altında olan Fatih Terim için dün Galatasaray taraftarları ‘Elini kalbine koy’ etiketiyle hocaları için hazırladıkları videolar paylaşmaya başladı. İmparator da bu jeste sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla cevap verdi. Terim mesajında ‘’O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim, inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum’’ ifadesine yer verdi.

Karşıyaka maçına çıkmıyorlardı

∂ Mustafa Cengiz, sadece futbolcularının değil, basket takımı oyuncularının da bu süreçte çok tedirgin olduğunu, hatta maça bile çıkmak istemediklerini açıkladı. Cengiz ‘’Basketbolcularımız Pınar Karşıyaka maçına çıkmayacaklardı. Sahaya inmek zorunda kaldım. Karşıyaka Ukrayna’dan gelmişti. Basketbolcuların aileleri ‘maça çıkmayın’ diye telefonlar ediyordu. Sahaya inip onları ikna ettim.’’ dedi.