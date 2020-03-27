Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını bütün dünyayı sararken bütün Avrupa’da olduğu gibi Süper Lig’in geleceği de belirsizliğini koruyor. Salgının kontrol altına alınıp alınmayacağı, liglerin ne zaman başlayacağı bilinmiyor ve çeşitli senaryolar konuşuluyor. Şu anda Trabzonspor Süper Lig’de 26 hafta sonunda ligin en tepesinde bulunuyor. Süper Lig’de son 10 sezona bakıldığında önemli bir istatistik ortaya çıkıyor.

> Sadece Başakşehir…

Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, 26. haftayı 53 puan ve averaj farkıyla Başakşehir’in önünde lider bitirdi. Son 10 senede ligde 26. haftayı lider olarak tamamlayan takımların dokuzu sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sadece geçen sezon Başakşehir kupayı Galatasaray’a kaptırdı. Bu sezon da Trabzonspor camiası şampiyonluk bekliyor.