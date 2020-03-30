Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ta koronavirüs günlerinin daha fazla sıkıntı vermemesi için harekete geçildi. Siyah-beyazlı yönetim, pazarlama ve strateji geliştirme yöntemleriyle kulübü ayağa kaldırmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, İkinci Başkan ve yeniden yapılanma sorumlusu Adnan Dalgakıran ile pazarlama ve iş geliştirme sorumlusu Enis Ulusoy’un bir araya geldiği toplantıda UEFA’daki son gelişmeler masaya yatırıldı. Dünyada futbol ekonomisinin tamamen değişeceğini ön gören siyah-beyazlı idareciler, kulübün yeni sisteme hazır olması için çalışmalara başladı. Artık dünyada futbolculara ödenen yıllık ücretlerin çok yüksek olmayacağı için mevcut kadrodaki isimlerin kontratlarının yeniden düzenlenmesi planlar arasında.



> Bütçe azalacak

Yıllık ücretlerin azaltılması için yapılacak görüşmelerde indirime yanaşmayan futbolcular süresiz kadro dışı bırakılacak. Bankalar Birliği’yle yapılan anlaşmanın revize edilmesi de kulüp için çok büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında eski başkan Fikret Orman, Bankalar Birliği ile beş yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde kulübün gelirlerinin tamamına yakını temlik altında bulunuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle futbol ekonomisinin durma noktası gelmesi üzerine Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmenin yeniden düzenlenmesi için Başkan Ahmet Nur Çebi bizzat çalışmalara başladı. Ek olarak yapılacak yeni transferlerdeki ücretler de çok düşük tutulacak, bütçe 30 milyon avroyu geçmeyecek.



Marcelo geliyor mu?

Fransız basınında çıkan haberde, Lyon forması giyen Marcelo’nun yeni sezonda Beşiktaş’a dönebileceği iddia edildi. Brezilyalı stoperin sözleşmesinin Haziran 2021’de sona ereceği, Lyon’un para kazanmak için 34 yaşındaki stoperi göndermeye sıcak baktığı belirtildi.



Ümraniye’yi özledim

∂ Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayında, “Ümraniye’deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız” derken, “Evde antrenman yapıyorum. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz. Çocuklar evde olmamdan mutlular. Onlarla ilgileniyorum” şeklinde görüş belirtti.



Beni adam ettiler

Beşiktaş’ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi. Beşiktaş’ta 1988-89 sezonunda forma giyen Ferdinand, “Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Kazandığım tecrübeler beni Premier Lig’de daha iyi yerlere taşıdı. Türkiye’de geçirdiğim günlerimi seviyorum ve özlüyorum” dedi. Boğaz’da dolaşmayı ve Türk mutfağını özlediğini söyleyen İngiliz yıldız “Her şey düzeldiğinde bir gün yeniden İstanbul’a gelip, eski dostlarla buluşmak istiyorum” diye konuştu.