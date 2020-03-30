Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Fatih Terim’in ardından Yusuf Günay’dan da iyi haber geldi. Koronavirüs sebebiyle tedavisi devam eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Hastane doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."