Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da koronavirüs salgını sebebiyle en sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Liglerin ertelenmesinin ardından, antrenmanlar iptal edilmiş ve bütün takıma özel program verilerek evlerinden çalışmaları istenmişti. Ancak sarı-kırmızılılar tedbirleri giderek sıkılaştırıyor. Sarı-kırmızılılarda altyapılar dâhil olmak üzere bütün oyuncularının evlerine gönderilmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri baştan aşağı detaylı olarak dezenfekte edildi. Profesyonel ekiplerce en ücra köşelere kadar yapılan dezenfekte işleminden sonra ise tesisler âdeta mühürlendi.

> Her şey otomatik

Dışarıdan girişler tamamen yasaklanırken tesis çalışanlarına da izin verildi. Sadece dış kapılarda duran güvenlik görevlileri mesailerine devam ediyor. Onların da her gün mesai öncesi ateş ölçümleri yapılıyor. Çim sahaların sulanması da saat ayarlı olarak otomatiğe alındı. Tesislerin kapısı ikinci bir emre kadar açılmayacak. Bu sayede hayatın normal akışına döneceği günler için hazırlıklar tamamlanmış oldu. Tamamen dezenfekte edilen Metin Oktay Tesisleri virüsten arınmış bir şekilde tekrar antrenman yapılacak günleri bekliyor.

LUCESCU’DAN TAM DESTEK

Terim kazanmayı sever

Türkiye’de uzun yıllar görev yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu “Fatih Terim, mücadeleyi ve kazanmayı sever. Koronavirüsü yenip tekrardan takımının başına geçeceğinden eminim. Bu kâbus bitince ziyaret etmek isterim” dedi.

Albayrak da taburcu

Koronavirüs testi pozitif çıkan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tedavinin kalan kısmına evde devam edileceğini söyleyen Albayrak hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Babel kapıya kondu

Hollanda basınından De Telegraaf, Ajax’ın Galatasaray’dan kiraladığı Ryan Babel’in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini yazdı. Haberde Babel’in yanı sıra Huntelaar ve Nouri ile de yolların ayrıldığı belirtildi.